"سعادة المجنون".. مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان

انطلقت في لبنان مؤخرًا عمليات التصوير الأولى للمسلسل الدرامي السوري "سعادة المجنون"، وذلك بحضور مخرج العمل سيف الدين سبيعي، وعدد من نجوم المسلسل، من بينهم باسم ياخور، عابد فهد، سلافة معمار وآخرون.

وأثار انطلاق التصوير في لبنان تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن أسباب تصوير المسلسل خارج الأراضي السورية.

وذهب بعض رواد مواقع التواصل إلى تفسيرات مُتباينة حول انطلاق التصوير في لبنان، كعدم قدرة بطل العمل، باسم ياخور، على العودة إلى سوريا، من جراء تصريحاته المثيرة للجدل عقب سقوط نظام الأسد.

يشار إلى أن العمل من إنتاج شركة "غولدن لاين"، التي اعتادت في السنوات الماضية على تصوير أعمالها بين سوريا ولبنان، وفقًا للظروف السياسية والإنتاجية.

كما تداول ناشطون تساؤلات حولما إذا كان لاختطاف المنتج السوري محمد قبنض علاقة مباشرة بانطلاق التصوير في لبنان.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر إعلامي سوري مطلع، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن تصوير المسلسل في لبنان لا يُعدّ أمرًا مُخالفًا للتوقعات، مؤكدًا أن ثمة نسبة كبيرة من مشاهد العمل سيتم تصويرها لاحقًا داخل سوريا، حسب جدول الإنتاج المُعتمد.

أخبار ذات علاقة الدراما السورية تغوص في خبايا عهد الأسد بموسم رمضان 2026

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه لا علاقة مباشرة بين بدء تصوير "سعادة المجنون" في لبنان وبين حادثة اختطاف محمد قبنض، موضحًا أن خطة العمل كانت معدّة قبل الحادث.

ولم ينفِ المصدر احتمال تأثير الحادث على مستقبل الإنتاجات السورية، خاصة بالنسبة للفنانين المعروفين بولائهم للنظام السابق، لافتًا إلى أن البنية التحتية الداعمة لإنتاج الدراما السورية لا تزل غير مُهيأة بشكل كامل، ما يراه أحد أسباب لجوء العديد من الشركات إلى التصوير في لبنان كخيار بديل.