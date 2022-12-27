كيف تتعامل مع خيبة الأمل بطريقة صحيحة؟

كثيرا ما نصاب بخيبة الأمل في الحياة من حدث ما أو تجربة أو أشخاص كانوا قريبين منا؛ ما جعلنا نتعرض للأذى والخيبة.

ويقول خبراء علم النفس إن ممارسة بعض السلوكيات سيساعدك على تهدئة أعماقك والتعامل مع خيبة أملك بطريقة صحيحة.

الاعتراف بخيبة الأمل

غالبا ما نتظاهر بأننا غير محبطين ونحاول تجاهل مشاعر الخيبة وإظهار أننا بخير، لكن ينصح الخبراء أن تتقبل المشاعر الصعبة التي تواجهك من ضيق وضعف.

وعليك أن تشعر بهذه الأحاسيس وتجاوزها، لأن التجاوز يحدث عندما تسمح له بالخروج ببساطة وفكر كما يأتي: "أتمنى لو سارت الأمور بشكل أفضل أو مختلف. مع أنني حزين الآن، أعلم إنني سأكون على ما يرام وأتعافى."

وفكرة أن خيبة الأمل هي جزء طبيعي من الحياة والجميع يمر بها، سيقلل من شعورك بالوحدة في هذه التجربة.