من أنجلينا جولي إلى جورج كلوني، مرورا بليدي غاغا وبراد بيت ودانيال كريغ، يتوافد نجوم عالميون بدءًا من الأربعاء، للمشاركة في مهرجان البندقية السينمائي، ليضفوا جرعة قوية من بريق هوليوود إلى المهرجان الإيطالي العريق بنسخته الحادية والثمانين.

ويتنافس 21 فيلما على جائزة الأسد الذهبي التي يمنحها المهرجان السينمائي المرموق في ختام فعالياته التي تستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل.

ويشكّل إقبال النجوم الأميركيين خبرا سارا للحدث السينمائي البارز، بعد أن أدت إضرابات هوليوود العام الماضي إلى إبعاد معظم أفلام الاستوديوهات الكبرى ونجوم الصف الأول عن المهرجان الأعرق في العالم، والمعروف باسم "لا موسترا".

وفي دائرة الضوء هذا العام، ولكن خارج المنافسة، فيلم "بيتلجوس بيتلجوس"، التكملة المنتظرة منذ فترة طويلة لفيلم تيم بيرتون الشهير الصادر عام 1988، والذي يفتتح المهرجان الأربعاء، مع مايكل كيتون وكاثرين أوهارا ووينونا رايدر الذين يعيدون تمثيل أدوارهم الأصلية.

ومن بين المتنافسين البارزين في المسابقة الرئيسية، فيلم "جوكر: فولي آ دو" للمخرج تود فيليبس، وهو تكملة لفيلم المخرج الأميركي الفائز بمهرجان البندقية عام 2019، والذي يشارك فيه خواكين فينيكس مع ليدي غاغا، وفيلم "كوير" للمخرج الإيطالي لوكا غوادانيينو بطولة دانيال كريغ، المقتبس عن رواية وليام بوروز، التي تدور أحداثها في مدينة مكسيكو في أربعينيات القرن العشرين.

وتؤدي أنجلينا جولي بطولة "ماريا"، وهو فيلم سيرة ذاتية عن مغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس بتوقيع المخرج التشيلي بابلو لارين الذي يعود إلى البندقية بعد فيلمه الدرامي عن الأميرة ديانا، "سبنسر"، في عام 2021، بينما تشارك نيكول كيدمان وأنتونيو بانديراس في بطولة فيلم الإثارة "بيبي غيرل" للمخرجة الهولندية هالينا راين.

وللإبقاء على الدراما على الشاشة وتفاديها خلف الكواليس، سيُقدَّم فيلم "ماريا" لأول مرة في اليوم الأول الكامل للمهرجان الخميس، بينما سيُعرض فيلم "وولفز" من بطولة حبيب جولي السابق براد بيت خارج المنافسة الأحد.

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وفي هذا العمل الذي هو من إنتاج "آبل تي في بلاس" وتوقيع مخرج "سبايدر مان" جون واتس، يتقاسم براد بيت البطولة مع النجم جورج كلوني، ويؤدي الممثلان في فيلم الحركة الكوميدي دور وسيطين محترفين متنافسين.

وتشمل المسابقة الرئيسة أيضا أول فيلم أُنجز بالكامل باللغة الإنكليزية للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، أحد الضيوف الدائمين على "الموسترا"، يحمل اسم "ذي روم نكست دور"، مع تيلدا سوينتون وجوليان مور، فيما يُعرض أيضا فيلم "ذي أوردر" للمخرج الأسترالي جاستن كورزيل، ويؤدي فيه جود لو دور عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بشأن شبكة إرهابية في شمال غرب المحيط الهادئ.