منال بنشليخة تثير جدلًا حول "تقليد" الآخرين لها
شنَّت الفنانة المغربية منال بنشليخة هجومًا على فنانين لم تحددهم بالاسم قالت إنهم " يقلدونها " في أسلوبها وخياراتها التي جعلت أغانيها مميزة، على حد تعبيرها.
ووصفت منال الأمر بأنه "مضحك"، لافتة إلى أن تميزها الفني يدفع ببعض المغنين للتواصل مع فريق عملها الخاص من أجل العمل معهم، وتقديم أعمال مماثلة للأعمال والكليبات التي تطرحها.
واعتبرت الفنانة في سياق إجابتها عن أسئلة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تقليد أعمالها هو أسلوب وطريقة غير مباشرة من جانب "المقلدين" للتعبير عن إعجابهم بعملها دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إخبارها بذلك مباشرة.
واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "بنشليخة" بالغرور، مؤكدين أن نجاح بعض أغانيها التي تعتمد على توظيف التراث المغربي لا يعني أن هذا التراث حكر عليها، فقد سبقها إلى ذلك فنانون آخرون، مثل: سعد لمجرد، وأسماء لمنور، ودنيا بطمة، على حد تعبير من انتقدوها.
ورجح البعض أن منال بنشليخة تقصد بهجومها مواطنتها الفنانة الاستعراضية "نورا فتحي" التي صورت مؤخرًا أغنية تمزج التراث المغربي بالهندي وتفوقت بها على "بنشليخة " في قائمة الأعمال الموسيقية الأكثر مشاهدة على مستوى المغرب.