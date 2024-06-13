منال بنشليخة تثير جدلًا حول "تقليد" الآخرين لها

شنَّت الفنانة المغربية منال بنشليخة هجومًا على فنانين لم تحددهم بالاسم قالت إنهم " يقلدونها " في أسلوبها وخياراتها التي جعلت أغانيها مميزة، على حد تعبيرها.

ووصفت منال الأمر بأنه "مضحك"، لافتة إلى أن تميزها الفني يدفع ببعض المغنين للتواصل مع فريق عملها الخاص من أجل العمل معهم، وتقديم أعمال مماثلة للأعمال والكليبات التي تطرحها.

واعتبرت الفنانة في سياق إجابتها عن أسئلة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تقليد أعمالها هو أسلوب وطريقة غير مباشرة من جانب "المقلدين" للتعبير عن إعجابهم بعملها دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إخبارها بذلك مباشرة.