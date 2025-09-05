انقلاب "شاحنة بصل" يثير مفاجأة على طريق حمص دمشق (فيديو)

تفاجأ رجال شرطة المرور، بصناديق البيرة المحطمة على طريق الأوتوستراد الدولي بين حمص ودمشق، حيث تعرضت إحدى شاحنات النقل لحادث سير أدى لانقلابها.

ونشرت الصفحات الإخبارية المحلية، فيديو يصور الشاحنة التي من المفترض أنها تنقل أكياساً من البصل، وهي مقلوبة على جانب الطريق، وبالقرب منها بعض من أكياس البصل، وصناديق من زجاجات البيرة المحطمة تملأ الأوتوستراد.

متداول: حادث سير على اوتستراد #دمشق #حمص يكشف كيف يتم إخفاء عبوات من البيرة تحت أكياس البصل

ورغم أن صناعة البيرة، تتم في معامل محلية نظامية تعمل بشكل قانوني في ريف دمشق وغيرها من المدن السورية، إلا أن العمال المرافقين والسائقين، يفضلون إخفاءها خوفاً من ردة فعل بعض الحواجز حيث يعتبرها البعض خمراً منكراً، رغم مشروعيتها القانونية.

وخلال الفترة الأخيرة، تعرضت عدة محلات لبيع المشروبات الروحية بدمشق، لاعتداءات من قبل مجهولين، قاموا بإطلاق النار وتحطيم زجاجات المشروب والطلب من أصحاب المحلات إغلاقها لأنها محرمة شرعاً.

🚨 اعتداء مسلّح على محل تجاري في مساكن برزة – دمشق تعرّض محل لبيع المشروبات الروحية في مساكن برزة – دمشق، ليلة أمس، لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة يُعتقد أنهم ينتمون لفئة متطرفة. وقد اقتحم المسلحون المحل وهم يحملون أسلحة رشاشة، ووجّهوا السلاح بشكل مباشر نحو صاحب المحل السيد فادي عوّاد، وهو من أبناء الطائفة المسيحية ومعروف بين أهالي الحي. 📌 قام المعتدون بأعمال تخريب متعمدة شملت: تحطيم صور دينية للسيد المسيح والعذراء مريم والدوس عليها. ترويع العائلة وتهديدهم بالسلاح. منع تدخل الجيران عبر أفراد مسلحين وقفوا أمام مدخل المحل والمنزل المجاور له. المحل معروف في الحي وموجود منذ أكثر من 20 عاماً، ويُعدّ هذا الاعتداء انتهاكاً خطيراً للحريات الدينية ولأمن المواطنين كافة. 💔 ما حدث يُعدّ تصعيداً خطيراً يستدعي تحقيقاً عاجلاً ومحاسبة الجناة.

وتظهر فيديوهات الصفحات الإخبارية، محلين تمت مهاجمتهما في حي مساكن برزة، ما دفع أصحاب بقية المحلات، لإنزال زجاجات المشروب عن الرفوف، والبيع من تحت الطاولة حسب الطلب.

ورغم أن عمل محلات المشروبات الروحية والمعامل التي تصنعها، يعتبر قانونياً استناداً لترخيص من المحافظة، إلا أن العاملين في هذا القطاع، يفضلون عدم المجاهرة بذلك، تحسباً لأي اعتداءات يمكن أن تحصل، وهو ما يفسر قيام سائق الشاحنة بإخفاء صناديق البيرة تحت أكياس البصل.