ذعر في كونيتيكت بعد هروب سحلية ضخمة

تواصل السلطات في ولايتي ماساتشوستس وكونيتيكت عمليات البحث عن سحلية لاحمة تُدعى "غوس"، بعدما فرت من نافذة الطابق الثاني لمنزل في مدينة ويبستر بولاية ماساتشوستس يوم 18 يوليو.

وتنتمي السحلية إلى نوع "الورل المائي" ويبلغ طولها نحو 1.5 متر، وقد تبيّن أنها مملوكة بشكل غير قانوني.

وأكدت إدارة مراقبة الحيوانات في ويبستر أن "غوس" شوهدت للمرة الأخيرة وهي تتسلل من نافذة المنزل، مطالبة السكان بالإبلاغ عنها فورًا وتجنّب الاقتراب منها.

وفي 25 يوليو الماضي أعلنت بلدة تومسون في ولاية كونيتيكت، عن رصد السحلية في منطقة ليتل بوند. وأكدت السلطات المحلية أنها تعمل مع خبير في الزواحف لمحاولة الإمساك بها.

وجاء في بيان رسمي: "يرجى عدم الاقتراب من الحيوان، فهذه الأنواع يمكنها تسلق الأشجار والسفر لمسافات بعيدة بحثًا عن الماء".

وأوضح رئيس شرطة ويبستر، مايكل شو، أن السحلية شوهدت تحت سيارة قرب خط سكة حديد، على بُعد نحو ميل ونصف من موقع هروبها، مشيرًا إلى أنها رغم أنها ليست عدوانية، إلا أنها تعضّ وقد تحمل بكتيريا ضارة تسبب الأذى للإنسان.

وأضاف شو أن الحادثة تُعدّ من أغرب ما واجهه خلال 29 عامًا في سلك الشرطة، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي يتعامل فيها مع هروب سحلية من هذا النوع.

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وعبر عدد من سكان تومسون عن قلقهم من وجود السحلية في المنطقة، إذ قال أحدهم إنه أصبح يفحص أحواض الزهور يوميًا، فيما أوضحت زوجته أنها تراقب الأشجار على أمل رصد غوس، معبرة عن قلقها من أن تصاب بأذى قبل العثور عليها.