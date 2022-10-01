من أرخبيل اليابان إلى تلال إسكتلندا.. وجهات مفضلة لسياحة الخريف

يعد فصل الخريف الموسم المفضل لكثير من الأشخاص حول العالم، وأهم ما يميزه السترات الصوفية الدافئة، والألوان الجميلة التي تكسو الأشجار، والمشروبات الساخنة، وهواء الصباح النقي المنعش، لذا يرغب المسافرون بزيارة بعض الأماكن الأكثر راحة للاستمتاع بمزايا الخريف.

ونرصد في هذا التقرير قائمة بأكثر الأماكن سحرًا وراحة في الخريف.

كيوتو

تقع مدينة كيوتو في اليابان بالقرب من جزيرة ”هونشو“، وتعد أعرق المدن في اليابان، والتي احتضنت البلاط الإمبراطوري لأكثر من 1000 عام.

وتعد جزيرة هونشو وجهة مفضلة للخريف؛ بسبب درجات الحرارة الباردة، والطقس الجاف، وأوراق الشجر البرتقالية والصفراء.

ومدينة كيوتو تستحق الزيارة في الخريف؛ لألوانها المميزة في هذا الفصل وأجوائها الهادئة، بالإضافة إلى وجود الكثير من المتاجر والمطاعم لاكتشافها.

دويرو

غالبًا ما يتم تجاهل البرتغال كوجهة خريفية، إلا أن وادي دويرو الذي يقع في الجزء الشمالي من البلاد، يعد مكانًا مميزًا ويستحق الزيارة بشكل خاص في فصل الخريف ويمكن الاستمتاع خلال هذا الفصل بالألوان الحمراء الرائعة لمزارع الكروم المنتشرة بكثرة في تلك المنطقة.

مرتفعات إسكتلندا

تعد مرتفعات إسكتلندا منطقة تاريخية وهي من الأماكن التي تستحق الاستكشاف في أي وقت من السنة، ولكن خلال فصل الخريف، تنقل ألوان أوراق الأشجار جمال إسكتلندا إلى مستوى جديد تمامًا، فهي الموسم المثالي لركوب القطار، ومشاهدة المناظر الخلابة عبر الريف أو مغامرات التنزه الطويلة.

وودج

تعد بولندا من وجهات السفر الخريفية المنسية، ولكن عند زيارتها، يشعر المسافرون بالراحة والامتنان في هذا الموسم.

وتتميز مدينة وودج التي تقع في بولندا بالهواء النقي الذي يمكن الاستمتاع به في الخارج، ويمكن للمسافرين القيام برحلات يومية للتعرف على تاريخ بولندا خلال الحرب العالمية الثانية أو استكشاف المدن من خلال الرحلات الجماعية أو الخاصة.

أكوريري

تعد آيسلندا من البلدان التي تستحق الزيارة على مدار العام؛ حيث تقدم سحرًا مختلفًا خلال كل موسم، وتعد مدينة أكويري عاصمة آيسلندا الشمالية ليس استثناءً، ففي فصل الخريف، يتغير لون الشجر من اللون الأخضر الغامق إلى اللونين الأصفر والبرتقالي، ويمكن للمسافرين مشاهدة الأضواء، والقيام بمغامرات لمشاهدة الحيتان أو الرحلات اليومية.

كوبنهاجن

تعتد كوبنهاجن مدينة ساحرة تتميز بوجود منازل ملونة على طول القناة والعديد من المقاهي للجلوس والدردشة، ويمكن الاستمتاع بالأطعمة التقليدية، والمشروبات الساخنة.

منطقة كاناناسكيس

تقع منطقة كاناناسكيس الريفية في ألبرتا، كندا، وتعد كندا من الدول التي تستحق الزيارة في الخريف، إلا أن الساحل الغربي، على وجه الخصوص، دائمًا ما يكون مذهلًا.

ويعد فصل الخريف وقتًا مثاليًا للتنزه في العديد من المسارات في هذه المنطقة، والتقاط الصور، مع رحلات المشي لمسافات طويلة، وجولات ركوب الدراجات.

أمستردام

تشتهر أمستردام بالقنوات المائية التي تمر عبر وسط المدينة، وتتميز المدينة بسحر خاص خلال فصل الخريف مع الأوراق البرتقالية والصفراء والتي توفر تباينًا جميلًا مع المنازل والمحال التجارية المبنية من الطوب البني.

ويمتلك الهولنديون مفهومًا للراحة يستحق التجربة في الخريف أيضًا بسبب الجو الدافئ، والجذاب والممتع.

دبلن

تعد دبلن، عاصمة أيرلندا، وجهة سفر مفضلة في الخريف، وتتميز دبلن بطعامها التقليدي اللذيذ، كما توفر لزائها ميزة المشي لمسافات طويلة في شوارعها الهادئة حيث تكثر المقاهي.