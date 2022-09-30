"أبل" تقيل مديرا في الشركة بسبب فيديو على "تيك توك‎‎"

أقالت شركة ”أبل“ أحد مديري الإدارة العليا للشركة، على خلفية تعليقات ”جريئة وساخرة“ له في مقطع فيديو منشور على ”تيك توك“، بحسب ما ذكرت وكالة ”بلومبيرغ“.

وخلال المقطع المصور المنشور على حساب صانع المحتوى Daniel Mac على تيك توك، يظهر توني بليفنز، مدير أبل لقطاع المشتريات، خارجا من سيارته الفاخرة من نوع مرسيدس، ويطرح عليه شخص ما سؤالا بشأن طبيعة عمله، فيجيب ”بيلفنز“ ساخرا بإجابة تتضمن ”تعبيرا إباحيا جريئا“.

وتفاعل على مقطع الفيديو الرائج على ”تيك توك“ حول 140 ألف شخص، كما أن المقطع جذب انتباه موظفي أبل وأثار حفيظتهم، مما دفعهم لرفعه إلى قسم الموارد البشرية بالشركة.

وفتحت الشركة الأمريكية على الفور تحقيقا موسعا بشأن الواقعة، وقد تم تعليق صلاحيات ”بليفنز“ تماما، كما تم فصل فريقه المباشر عن إدارته، ومن ثم تمت إقالته.

وفي تصريحاته إلى بلومبرغ، أكد ”بليفنز“ اعتذاره الكامل لأي شخص قد آذاه بتعليقه الساخر، مؤكدا أن تلك العبارة قالها في إشارة إلى دعابة ساخرة من فيلم Arthur لعام 1981.

وتمتد مسيرة ”بليفنز“ المهنية داخل أبل، لـ22 عاما، وكان يعمل مباشرة مع مدير أبل لقطاع التشغيل، جيف ويليامز.

وبحسب تقرير سابق لـ“وول ستريت جورنال“، يوصف ”بليفنز“ بأنه ”مفاوض ماهر ومسؤول عن عقد الصفقات مع موردي أبل وشركاء التصنيع والتسليم“.

يذكر أن أبل سرحت موظفة لديها، على خلفية نشرها مقطعا مصورا على حسابها الشخصي في تيك توك، وعرّفت نفسها بأنها موظفة في أبل متناولة بعض الموضوعات المتعلقة بالشركة.