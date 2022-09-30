الأمن المصري يقبض على 5 متهمين بافتعال أزمة "بنج الأسنان"

ألقت السلطات الأمنية في مصر، القبض على شبكة لاحتكار العقاقير الطبية، خاصة ”بنج الأسنان“ الذي شهدت الفترة الأخيرة اختفائه في غالبية المناطق المصرية وارتفاع أسعاره.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها مساء الخميس، إن ”بعض الأشخاص استغلوا الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وما صاحبها من ارتفاع أسعار بعض العقاقير الطبية، وحجبوا أنواع العقاقير الطبية الهامة للإيحاء بوجود نقص به ثم إعادة طرحها من خلال مواقع التواصل وبيعها عقب رفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة“.

وأضاف البيان: ”تم تحديد مكان مرتكبي ذلك النشاط والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى المستخدمة في الترويج لنشاطهم الإجرامي“.

وتابع: ”تم ضبط 5 متهمين بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والمنيا، وضُبط بحوزتهم 1810 عبوة بنج أسنان ومبلغ مالي بلغ 1.3 مليون جنيه تقريبا، و5 هواتف محمولة“.

وأشار إلى أنه ”بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين، تبين احتوائها على محادثات نصية بينهم وبين عملائهم على فيس بوك وواتس آب، والتي تؤكد نشاطهم الإجرامي“.

وبحسب بيان الداخلية، اعترف المتهمون بـ“ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحصولهم على المضبوطات حيازتهم عبر تجميع بطاقات إثبات الهوية لعدد من أطباء الأسنان غير الممارسين للمهنة فعليا وشراء تلك الأدوية بموجبها بالسعر الرسمي وتخزينها وإعادة بيعها فيما بعد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة“.

وشهدت مصر مؤخرا، نقصا في مادة ”البنج“ لدى أطباء الأسنان، إلى جانب ارتفاع أسعارها بنسبة تجاوزت 200%.