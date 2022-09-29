شهادة طبية رسمية تعزو وفاة الملكة إليزابيث إلى "الشيخوخة"

أفادت شهادة وفاة الملكة إليزابيث، التي نشرتها السجلات الوطنية لإسكتلندا، اليوم الخميس، بأن الشيخوخة هي سبب وفاة ملكة بريطانيا.

وتوفيت إليزابيث، صاحبة أطول فترة على عرش بريطانيا، عن عمر ناهز الـ 96 عامًا في قلعة بالمورال، مقر إقامتها الصيفي الواقع في المرتفعات الإسكتلندية، في الثامن من أيلول/ سبتمبر.

وحددت الشهادة وقت الوفاة الساعة 0310 مساء (1410 بتوقيت غرينتش).

وأصدر قصر بكنغهام بيانًا، بعد الساعة 1230 ظهرًا في ذلك اليوم، قال فيه إن الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة، وإنها ستظل تحت الإشراف الطبي.

وتم الإعلان رسميًا عن الوفاة الساعة 0630 مساء.

وجاء ذلك بعد يومين من آخر مهمة رسمية للملكة، عندما عينت ”ليز تراس“ رئيسة للوزراء.

وعانت الملكة، التي بقيت 70 عامًا على العرش، مما أسماه قصر بكنغهام ”مشكلات عرضية في الحركة“، منذ نهاية العام الماضي، مما اضطرها إلى إلغاء أغلب ارتباطاتها العامة.

وتُظهر الشهادة أن ابنتها الأميرة ”آن“ تولّت تسجيل الوفاة، في 16 أيلول/ سبتمبر.