"التجارة" السعودية تعاقب 24 شخصا بسبب إعلانات "مضللة"

عاقبت وزارة التجارة في السعودية، 24 معلنا ومعلنة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تورطهم بنشر إعلانات ”مضللة“ عن أزياء وعطورات وشركات تمويل وقطاعات أخرى، في أحدث خطوات الرياض لضبط سوق الإعلانات الجديد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن وزارة التجارة ضبطت 24 معلنا ومعلنة لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية في منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تكشف الوزارة عن هوية المخالفين، واكتفت بالقول إنهم 10 ذكور و14 أنثى، لكن قسما كبيرا من الإعلانات التجارية بات يقدم عبر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي من الجنسين، في مسعى من الشركات للوصول لجمهورهم الكبير الذي يتابع يومياتهم ومحتواهم.

وقدم المعلنون المخالفين إعلاناتهم عبر منصات ”سناب شات، تويتر، إنستغرام، وتيك توك“، وارتكبوا أربعة مخالفات، هي: خداع وتضليل المستهلكين، تضمين الإعلان ادعاءات كاذبة، الترويج لنشاط غير مرخص، وعدم الإفصاح عن تقديم مادة إعلانية“ وفق بيان رسمي.

وشملت الأنشطة التي روَّج لها المخالفون، المطاعمَ والعياداتِ الطبية والعطوراتِ والساعاتِ والإكسسواراتِ والأزياء النسائية والأثاث والملبوسات الرياضية وتطبيقات المتاجر الإلكترونية، وشركات التمويل.

وأوقعت الوزارة غرامات مالية بحق المعلنين لمخالفتهم نظام التجارة الإلكترونية وضوابط الإعلان الإلكتروني.

وتنص ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني في السعودية، على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانا يوضح أنه ”مادة إعلانية“، وتمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.

وترصد وزارة التجارة وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال (نحو 266 ألف دولار)، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

وأقرت السعودية في تموز/ يوليو الماضي، أول تشريع ينظم إعلانات المشاهير السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إلزامهم بالحصول على ترخيص للإعلانات يتضمن دفع رسوم وشروط عن المحتوى الإعلاني.

وسيسري التشريع الجديد بدءا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

كما تمنع السعودية الأجانب من الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي للمنشآت التجارية في البلاد أو حضور العروض التسويقية مالم يحصلوا مسبقا على ترخيص.