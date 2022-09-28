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وفاة الفنان العُماني مدين مسلم
تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2022 6:37 GMT
تاريخ التحديث: 28 سبتمبر 2022 7:40 GMT

وفاة الفنان العُماني مدين مسلم

توفي الفنان العماني مدين مسلم باجري، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض. ونعى عمانيون ومنصات إخبارية، الفنان العماني، الذي اشتهر بشكل خاص

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المصدر: إرم نيوز

توفي الفنان العماني مدين مسلم باجري، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

ونعى عمانيون ومنصات إخبارية، الفنان العماني، الذي اشتهر بشكل خاص بأغانيه الوطنية إلى جانب الأغاني العاطفية.

وشارك مواطنون عبر موقع التواصل ”تويتر“ في نعي الفنان الراحل، وكتب الأكاديمي سعيد البرعمي ”رحم الله الفنان #مدين_مسلم، فهو من جيل أثرى وجداننا بالفن الجميل، وصوت جميل من أصوات الوطن، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناته ولأسرة الفقيد الصبر و حسن العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة للجميع“.

ونعاه الإعلامي عبدالله المقدم ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى اليوم في عُمان علم من أعلامنا وصوت من أصوات النهضة الأولى في عمان إنه المغفور له بإذن الله الفنان الكبير مدين ًمسلم سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم آمين وتعازينا للجميع في عُمان من مسندم إلى ظفار“.

بدوره، نعاه الإعلامي محمد المردوف الكثيري ”ستفتقدك زوايا وأركان جامع عبدالعزيز التاريخي بالدهاريز، وسيفتقد صوتك العذب بتلاوة القرآن وإمامة المصلين في صلاة الفجر والصلوات الأخرى والتراويح من يصلي في هذا الجامع، وستفتقد أبيات الشعر تغنيك بها في حب الوطن، رحمك الله اللهم آمين“.

وتعرض الفنان مدين مسلم قبل عدة أشهر لوعكة صحية، نتيجة اصفرار في الكبد، إذ تلقى العلاج في مستشفيات السلطنة عدة أيام قبل أن يتم نقله للهند.

وكان ابن عمه أحمد باجري صرح قبل نحو شهرين، في مداخلة على إذاعة ”الوصال“ مع الإعلامي محمد العلوي، أن الفنان مدين أصيب بانسداد القناة بين الكبد والمرارة نتيجة اصفرار الكبد، كما إنه عانى من تهشم في فقرات الظهر والحوض.

ووصف أحمد باجري، حالة الفنان الراحل آنذاك، بالصعبة، مبينا أنه يتلقى علاجا على حسابه الخاص، إلا أن تكاليف العلاج مرتفعة.

وسبق أن ناشد مشاهير وفنانين في سلطنة عمان بتكفل الدولة بعلاج الفنان الراحل، ونقله إلى ألمانيا.

والفنان الراحل مدين بن مسلم الباجري الكثيري، أثرى الفن العماني بأغانيه قرابة 40 عاما.

ومن أبرز أغانيه “بصبر عليك” و”بنت الجنوب” و “الظفارية” وغيرها.

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