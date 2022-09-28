وفاة الفنان العُماني مدين مسلم

توفي الفنان العماني مدين مسلم باجري، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

ونعى عمانيون ومنصات إخبارية، الفنان العماني، الذي اشتهر بشكل خاص بأغانيه الوطنية إلى جانب الأغاني العاطفية.

وشارك مواطنون عبر موقع التواصل ”تويتر“ في نعي الفنان الراحل، وكتب الأكاديمي سعيد البرعمي ”رحم الله الفنان #مدين_مسلم، فهو من جيل أثرى وجداننا بالفن الجميل، وصوت جميل من أصوات الوطن، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناته ولأسرة الفقيد الصبر و حسن العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة للجميع“.

رحم الله الفنان #مدين_مسلم

كان من جيل أثرى وجداننا بالفن الجميل،

وصوت جميل من أصوات الوطن، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناته

ولأسرة الفقيد الصبر و حسن العزاء،

إنا لله وإنا إليه راجعون

ونسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة للجميع. pic.twitter.com/5Vy8AelRHS — سعيد البرعمي (@AlBarami) September 28, 2022

ونعاه الإعلامي عبدالله المقدم ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى اليوم في عُمان علم من أعلامنا وصوت من أصوات النهضة الأولى في عمان إنه المغفور له بإذن الله الفنان الكبير مدين ًمسلم سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم آمين وتعازينا للجميع في عُمان من مسندم إلى ظفار“.

#سلطنة_عمان #مدين_مسلم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي اليوم في عمان علم من أعلامنا وصوت من أصوات النهضة الأولى في عمان أنه المغفور له باذن الله الفنان الكبير مدين ًمسلم سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم آمين وتعازينا للجميع في عمان من مسندم الى ظفار pic.twitter.com/NQsST307nn — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) September 28, 2022

بدوره، نعاه الإعلامي محمد المردوف الكثيري ”ستفتقدك زوايا وأركان جامع عبدالعزيز التاريخي بالدهاريز، وسيفتقد صوتك العذب بتلاوة القرآن وإمامة المصلين في صلاة الفجر والصلوات الأخرى والتراويح من يصلي في هذا الجامع، وستفتقد أبيات الشعر تغنيك بها في حب الوطن، رحمك الله اللهم آمين“.

#سلطنة_عمان #محافظة_ظفار #ولاية_صلالة #مدين_مسلم ستفتقدك زوايا وأركان جامع عبدالعزيز التاريخي بالدهاريز،وسيفتقد صوتك العذب بتلاوة القرآن وامامة المصلين في صلاة الفجر والصلوات الأخرى والتراويح من يصلي في هذا الجامع،وستفتقد أبيات الشعر تغنيك بها في حب الوطن،رحمك الله اللهم آمين. pic.twitter.com/SGkt4UWq2v — محمد المردوف الكثيري (@almardoof55) September 28, 2022

وتعرض الفنان مدين مسلم قبل عدة أشهر لوعكة صحية، نتيجة اصفرار في الكبد، إذ تلقى العلاج في مستشفيات السلطنة عدة أيام قبل أن يتم نقله للهند.

وكان ابن عمه أحمد باجري صرح قبل نحو شهرين، في مداخلة على إذاعة ”الوصال“ مع الإعلامي محمد العلوي، أن الفنان مدين أصيب بانسداد القناة بين الكبد والمرارة نتيجة اصفرار الكبد، كما إنه عانى من تهشم في فقرات الظهر والحوض.

ووصف أحمد باجري، حالة الفنان الراحل آنذاك، بالصعبة، مبينا أنه يتلقى علاجا على حسابه الخاص، إلا أن تكاليف العلاج مرتفعة.

وسبق أن ناشد مشاهير وفنانين في سلطنة عمان بتكفل الدولة بعلاج الفنان الراحل، ونقله إلى ألمانيا.

كان حاضرًا مشاركًا في كل مناسبات الوطن متغنيًا بمسيرته ونهضته وقائده من أنشد(ياموطني مجدك على كوكب زحل)يناشد الوطن مساعدته في محنته ومعاناته يالله ياكريم إن عبدك #مدين_مسلم أتعبه مرضه وكثرداؤه وأنت سبحانك عونه ورجاؤه وشفاؤه @Awadhbajri @sjadad1 @oman_event @OmaniMOH @dhofar_news pic.twitter.com/vSzP6xLEyU — الإعلامي محسن الفقيه (@MohsinFaqih) July 15, 2022

والفنان الراحل مدين بن مسلم الباجري الكثيري، أثرى الفن العماني بأغانيه قرابة 40 عاما.

ومن أبرز أغانيه “بصبر عليك” و”بنت الجنوب” و “الظفارية” وغيرها.