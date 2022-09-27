بخلاف طوكيو.. 10 مدن يابانية رائعة للزيارة

فتحت اليابان حدودها للمسافرين بعد واحدة من عمليات الإغلاق الأكثر صرامة، وبينما يتدفق معظم المسافرين إلى الرحلات في مناطق التسوق في طوكيو والمعابد البوذية في كيوتو، فإن هناك العديد من المدن الأخرى التي تستحق الزيارة أيضًا، ومنها:

هيميجي

تعتبر هيميجي موطنًا لقلعة ”هيمجي جو“ من مواقع التراث العالمي لليونسكو وتُعتبر القلعة أفضل مثال على العمارة اليابانية التي تعود إلى القرن السابع عشر، والتي لا تزال قائمة حتى وقتنا هذا، وهذه القلعة هي السبب وراء زيارة السياح للمدينة مع العديد من الأماكن الأخرى التي تتمثل في جبل شوشا الخلاب والذي يعتبر ملاذًا للحياة البرية.

ماتسو

تسمى ماتسو بمدينة المياه، حيث تقع في شبه جزيرة على بحر اليابان مع بحيرة شينجي من الغرب وبحيرة ناكومي في الشرق، ويوجد بالمدينة أيضًا مسطحات مائية داخلها، ويمكن الاستمتاع بجولات القوارب ومنازل الساموراي القديمة في شوارع المدينة، وتعتبر ماتسو موطنا لواحدة من اثنتي عشرة قلعة من القرون الوسطى المحفوظة في حالتها الأصلية في اليابان.

يوكوهاما

تعد يوكوهاما ثاني أكبر مدينة يابانية وهي الأولى التي فتحت موانئها على العالم في نهاية فترة إيدو، وتحولت المدينة الساحلية من قرية صيد صغيرة إلى مدينة رئيسة بسبب التجارة الخارجية التي أدخلت ثقافات جديدة إلى التقاليد اليابانية القديمة، ويمكن للمسافرين استكشاف شوارع يوكوهاما وزيارة الحدائق اليابانية التقليدية ومتاحف الرامين.

فوكوكا

تمنح مدينة فوكوكا مزيجًا مثاليًّا من صخب طوكيو ولكنها تمنح هدوءًا أكثر من العاصمة اليابانية، كما تمتلك مناطق الجذب المعاصرة التي تجعلها مدينة مثالية، وتعد فوكوكا _أيضًا_ ثامن أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان، وتمتلئ المدينة بالينابيع الساخنة ومسارات التنزه ومزارع الشاي.

هاكوداته

تشتهر هاكوداته بينابيعها الحارة وجبال التزلج والبراكين وهي واحدة من أكبر المدن في جزيرة هوكايدو، والتي تم التصويت عليها كأكثر مدن اليابان جاذبية في عام 2015، ويمكن للزوار التنزه في جبل هاكوداته والاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة المحاطة بالبحر والاستمتاع بالينابيع الساخنة، وتشتهر هاكوداته بمأكولاتها البحرية الطازجة.

نارا

ليست كيوتو المدينة الوحيدة في اليابان المشهورة بالأديرة والمعابد البوذية، إذ تعتبر مدينة نارا واحدة من هذه المدن والتي تضم ثلاثة مواقع للتراث العالمي لليونسكو وتضم 48 موقعًا بوذيًّا ذات أهمية كبيرة للثقافة والعقيدة اليابانية، يوجد _أيضًا_ في المدينة العديد من المعابد والآثار التاريخية من العصور القديمة.

ناغازاكي

ترتبط ناغازاكي بالقنبلة الذرية والمأساة التي تلت ذلك، إلا أن المدينة تمتلك الكثير باستثناء متحف القنبلة الذرية ومتنزه ناغازاكي للسلام، اللذين يجذبان معظم السياح، وتضم المدينة العديد من الجزر الخلابة وتتمتع بأفضل المناظر الليلية في اليابان.

بيبو

تعد مدينة بيبو مثالية لأولئك الذين يريدون الاسترخاء في ينابيع المياه الساخنة، إذ تحتل تدفقات مياه بيبو المرتبة الثانية في العالم والأعلى في اليابان، حيث يتدفق أكثر من 100 ألف لتر من المياه كل دقيقة عبر آلاف الينابيع الساخنة، ويوجد في بيبو _أيضًا_ العديد من برك المياه المغلية المعروفة باسم جيجوكو أو الجحيم والتي يستخدمها السكان المحليون لطهي الطعام.

تاكاياما

إن تاكاياما مدينة محاطة بجبال الألب اليابانية، وهي وجهة التزلج الشهيرة في اليابان وموطنٌ للأسواق الصباحية الصاخبة والمهرجانات التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، ويوجد في تاكاياما منطقة سانماتشي التي تشتهر بالمنازل المحفوظة ذات الأسقف المصنوعة من القش.

كانازاوا

تمتلك كانازاوا مكانة ذات أهمية ثقافية كبيرة في اليابان وهي ثاني أكبر مدينة بعد كيوتو والتي تمكنت من البقاء في مأمن من قصف الحرب العالمية الثانية، لذا نجا معظم القلاع والحدائق، تضم كانازاوا أيضًا متحف القرن الحادي والعشرين الشهير للفن المعاصر.