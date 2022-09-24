كويتي يغوص بالقرب من سمكة قرش ضخمة (فيديو)

وثقت حسابات إخبارية كويتية لحظة غوص أحد الأشخاص في منطقة صباح الأحمد البحرية بالقرب من سمكة القرش الضخمة، التي تم رصدها قبل يومين تتجول بين الممرات المائية في تلك المنطقة.

وأظهر المقطع المتداول الغواص وهو يسبح على مقربة من سمكة القرش الضخمة التي تسعى الجهات المعنية بالتنسيق مع الغواصين منذ يومين لإخراجها من الخوارير البحرية.

فيديو/ كويتي يتلاعب مع قرش الخور في منطقة صباح الأحمد البحرية. pic.twitter.com/k7QMVtaKqX — المجلس (@Almajlliss) September 24, 2022

وقال المهندس محمد الدوب الذي نشر مقطع الفيديو عبر حسابه في ”تويتر“ وأعاد حساب ”المجلس“ الإخباري نشره، إن ”القرش تعرض لإصابة شديدة في زعنفته الظهرية بسبب مراوح مكينة أحد القوارب“.

و غصنا مع #قرش_الخيران، وللأسف الشديد هناك بزعنفته الظهرية إصابة شديدة وقطع بسبب مراوح مكينة احد القوارب التابعة لاحد الجهات الرسمية او المتطوعين الذين كانوا يحاولون "إخراجه" بطريقة بدائية عن طريق "التقحيص" مثل هذا الكائن الجميل يفترض التعامل معه برفق وإبعاد كل ما يمكن أن يضره. pic.twitter.com/yLunKC22Ua — Mohammed Aldoub م.محمد الدوب (@Voulnet) September 24, 2022

ومن المرجح أن يكون الغواص من ضمن الغواصين الذين نسقت معهم الجهات الرسمية للتعامل مع سمكة القرش.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد حذرت قبل يومين مرتادي الشاطئ عقب ورود معلومات تؤكد رصد سمكة القرش في منطقة صباح الأحمد البحرية.

وتصدر الحديث عن هذه السمكة الضخمة حديث النشطاء على مدى يومين حول مدى خطورتها على مرتادي البحر، ما دفع مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح لطمأنة رواد البحر وتأكيده بأن ”هذه السمكة لا تشكِل خطراً على الإنسان“.

وقال الشيخ الصباح الذي تواجد ظهر اليوم السبت في منطقة صباح الأحمد البحرية إن ”هذا النوع من أسماك القرش يعتمد على العوالق النباتية في غذائه، كما يقوم بفلترة الماء، ولا يوجد له أسنان ولا يشكل خطر بتاتاً على الإنسان“.

تواجد سعادة الشيخ #عبدالله_الاحمد الحمود الصباح مدير عام #الهيئة_العامة_للبيئة ورئيس مجلس الادارة في منطقة صباح الاحمد البحرية لطمأنه رواد البحر والشاليهات من القرش الحوتي المتواجد بالمنطقة حيث ان هذا النوع من اسماك القرش يعتمد على العوالق النباتية في غذائه كما يقوم بفلتره الماء pic.twitter.com/U7ATmqGgUd — الهيئة العامة للبيئة (@EPA_KW) September 24, 2022

وأشار إلى بذل جهات الدولة والفرق التطوعية جهوداً من أجل إخراج سمك القرش من الخوارير البحرية، داعياً رواد البحر إلى عدم التعرض لهذه السمكة والسماح لها بالعيش داخل هذه المياه.