همسة ماجد

فاجعة تفطر القلوب

عامل وخطيب جمعة

عدوة المهاجرين

نواف الخالدي

دبلوماسي عراقي

مجسمات كرتونية

سعد لمجرد
أظهر المزيد

منوعات

كويتي يغوص بالقرب من سمكة قرش ضخمة (فيديو)
تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2022 16:56 GMT
تاريخ التحديث: 24 سبتمبر 2022 19:15 GMT

كويتي يغوص بالقرب من سمكة قرش ضخمة (فيديو)

وثقت حسابات إخبارية كويتية لحظة غوص أحد الأشخاص في منطقة صباح الأحمد البحرية بالقرب من سمكة القرش الضخمة، التي تم رصدها قبل يومين تتجول بين الممرات المائية في

+A -A
المصدر: إرم نيوز

وثقت حسابات إخبارية كويتية لحظة غوص أحد الأشخاص في منطقة صباح الأحمد البحرية بالقرب من سمكة القرش الضخمة، التي تم رصدها قبل يومين تتجول بين الممرات المائية في تلك المنطقة.

وأظهر المقطع المتداول الغواص وهو يسبح على مقربة من سمكة القرش الضخمة التي تسعى الجهات المعنية بالتنسيق مع الغواصين منذ يومين لإخراجها من الخوارير البحرية.

وقال المهندس محمد الدوب الذي نشر مقطع الفيديو عبر حسابه في ”تويتر“ وأعاد حساب ”المجلس“ الإخباري نشره، إن ”القرش تعرض لإصابة شديدة في زعنفته الظهرية بسبب مراوح مكينة أحد القوارب“.

ومن المرجح أن يكون الغواص من ضمن الغواصين الذين نسقت معهم الجهات الرسمية للتعامل مع سمكة القرش.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد حذرت قبل يومين مرتادي الشاطئ عقب ورود معلومات تؤكد رصد سمكة القرش في منطقة صباح الأحمد البحرية.

وتصدر الحديث عن هذه السمكة الضخمة حديث النشطاء على مدى يومين حول مدى خطورتها على مرتادي البحر، ما دفع مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح لطمأنة رواد البحر وتأكيده بأن ”هذه السمكة لا تشكِل خطراً على الإنسان“.

وقال الشيخ الصباح الذي تواجد ظهر اليوم السبت في منطقة صباح الأحمد البحرية إن ”هذا النوع من أسماك القرش يعتمد على العوالق النباتية في غذائه، كما يقوم بفلترة الماء، ولا يوجد له أسنان ولا يشكل خطر بتاتاً على الإنسان“.

وأشار إلى بذل جهات الدولة والفرق التطوعية جهوداً من أجل إخراج سمك القرش من الخوارير البحرية، داعياً رواد البحر إلى عدم التعرض لهذه السمكة والسماح لها بالعيش داخل هذه المياه.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play