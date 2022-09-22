من المرجح اختيارها لتكون أول رائدة فضاء عربية.. من هي السعودية مشاعل الشميمري؟

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اسم المرأة السعودية التي ستكون ضمن البعثة السعودية التي ستنطلق العام المقبل على متن كبسولة تابعة لشركة ”سبيس إكس“.

وبعد أن أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الخميس، برنامجها الخاص لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض الرحلات الفضائية، أكدت“رويترز“ نقلاً عن شركة ”أكسيوم سبيس“، التي ترتب بعثة سعودية لمحطة الفضاء الدولية، أن البعثة التي ستنطلق العام المقبل على متن كبسولة تابعة لشركة ”سبيس إكس“ ستشمل امرأة ستكون بذلك أول رائدة فضاء عربية.

ولم تعلن أكسيوم ولا السعودية رسمياً عن اسم رائدة الفضاء التي ستنطلق في تلك الرحلة بصحبة سعودي آخر، إلا أنه من المتوقع أن يقع الاختيار من الجهات المسؤولة في السعودية على اسم ”مشاعل الشميمري“ لأن تكون ضمن البعثة السعودية التي ستنطلق العام المقبل 2030، بحسب مغردين سعوديين.

وقامت مشاعل الشميمري، اليوم الخميس، بإعادة نشر تغريدة لزميلتها مشاعل جميل، حيث قالت في تغريدتها: ”أخيراً عودة وطنا الغالي في إرسال أبنائه للفضاء، خطوة مهمة وخبر جميل متزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطني.. ننتظر صورها من الفضاء إن شاء الله“، في إشارة إلى مشاعل الشميمري.

وعلق المغرد منصور العجمي عبر ”تويتر“ قائلاً: ”مشاعل الشميمري.. اسم سوف يعرفه القريب والغريب قريبا، بسبب رؤيتنا فإن طموحنا عنان السماء“.

ودون المغرد الدكتور سعود الزهراني عبر حسابه على ”تويتر“: ”المبدعة المهندس مشاعل الشميمري، سيذكرها التأريخ الوطني كأمرأة سعودية برعت في هندسة الصواريخ في ناسا وستكون من بين رواد الفضاء قريبًا إن شاء الله، بارك الله فيها ونفع بها الأمة والوطن، إثبات في ذكرى اليوم الوطني 92 لا يدع مجالًا للشك لتمكين المرأة السعودية في وطني“.

وتناقلت حسابات إخبارية سعودية عدة صور لمشاعل الشميمري، مؤكدين أنها ستكون أول رائدة فضاء عربية.

أول تعليق سعودي رسمي

وفي أول تعليق سعودي رسمي بعد الإعلان الرسمي عن البعثة السعودية، قال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء، محمد التميمي، إن البرنامج الفضائي السعودي يستهدف خدمة الإنسانية والمساهمة في الأبحاث الصحية والتنمية المستدامة.

واعتبر التميمي، في تصريحات نقلتها قناة ”العربية“ السعودية، القرار بالمنجز التاريخي، حيث يشارك رائد ورائدة فضاء في مهمة نبيلة، مبيناً أن هذه السعودية المشاركة ستُعتبر أول عربية تسافر في رحلة إلى الفضاء.

وحول اسم المرشحة لأن تكون أول سعودية – عربية كرائدة فضاء، لم يفصح التميمي عن الاختيار بشكل واضح، إلا أنه قال ”برنامج رواد الفضاء“ من أهم البرامج في الهيئة السعودية للفضاء، ويتضمن رحلات قصيرة وطويلة، ويؤهل كوادر سعودية قادرة على السفر إلى الفضاء.

وأضاف التميمي: ”نستهدف من هذا البرنامج السعودي الاستفادة من قطاع الفضاء والفرص الواعدة في الصناعة العالمية والمساهمة في الأبحاث التي تخدم الإنسانية“.

من هي مشاعل؟

مشاعل الشميمري هي مهندسة سعودية متخصصة في مجال هندسة الطائرات، والمراكب الفضائية والصواريخ، ورائدة أعمال في مجال الصواريخ السلمية، وكابتن طيار تجاري.

ولدت الشميمري في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمضت سنوات قليلة من حياتها المبكرة في السعودية، حيث بدأ شغفها بالفضاء.

وقد بدأ اهتمامها بالفضاء منذ كانت تبلغ من العمر ست سنوات، حينما كانت تتأمل النجوم في صحراء مدينة عنيزة في السعودية.

وحتى تشبع فضولها في التعرف على هذا الفضاء، قررت منذ ذاك العمر أن تتعلم بناء المراكب الفضائية والصواريخ التي ستمكنها من استكشاف الفضاء واصطحابها يومًا هناك.

وباعتبارها أول مهندسة صواريخ ومراكب فضائية في دول مجلس التعاون الخليجي، أدركت الشميمري أن هذا العنوان يأتي بمسؤولية هائلة لإلهام الآخرين للانضمام إلى مجالها، بالإضافة إلى برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الأخرى.

واستخدمت الشميمري منذ وقت مبكر منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل ”إنستغرام“، و“تويتر“، و“سناب شات“ و“يوتيوب“ لتعليم متابعيها عن مجالها وتجاربها وإلهامهم، لتكوين أحلامهم والمثابرة لتحقيقها.

ونتيجة لذلك، أصبحت شخصية عامة ومتحدثة في العديد من الفعاليات في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

مهام مشاعل الوظيفية

حاليا، مشاعل الشميمري هي استشارية في مجالها وأستاذة في قسم الهندسة الميكانيكية والفضاء في جامعة ميامي.

"من أكبر مؤتمر للملاحة الفضائية عالميا نقود زوار جناح #الهيئة_السعودية_للفضاء للتعرف على تجربتنا من الماضي إلى الحاضر وتطلعاتنا للمستقبل"

من حديث المستشار مشاعل الشميمري @MAshemimry عن قصة جناح الهيئة في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية #IAC2022 بباريس pic.twitter.com/4yPebotjuV — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) September 21, 2022

وعندما كانت الشميمري مقيمة في ميامي، فلوريدا، أسست شركة ”مشاعل أيروسبيس“ في سن 26، لتحقق حلمها في بناء الصواريخ.

وكان هدفها آنذاك تصميم وبناء صواريخها الخاصة لإطلاق الأقمار الصناعية صغيرة الحجم (500 كجم) أو أقل إلى مدار الكرة الأرضية المنخفض.

وقد عملت مشاعل قبل ذلك في قسم ديناميكا الهواء في شركة ”رايثيون لنظم الصواريخ“، وساهمت من خلال عملها في اثنين وعشرين برنامجًا مختلفًا للصواريخ.

وتشمل خبرتها المهنية والعملية: الديناميكا الهوائية، واختبارات الأنفاق الهوائية، وتصميم الصواريخ والمركبات، والمحاكاة التنبؤية، وتحليل مرحلة الانفصال للصواريخ، مع التركيز في مجال تطوير الأدوات الحاسوبية.

حصلت مشاعل على درجة الماجستير في العلوم في هندسة الطائرات، المراكب الفضائية والصواريخ من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في ملبورن، فلوريدا، وحصلت على درجة البكالوريوس في العلوم في هندسة الطائرات، المراكب الفضائية والصواريخ وأيضا على درجة البكالوريوس في العلوم في الرياضيات التطبيقية، أيضا من معهد فلوريدا للتكنولوجيا.

ويركز تخصصها الأكاديمي على: ديناميكا الهواء التجريبية والتحليلية، وتصميم الصواريخ، والدفع النووي الحراري.

ما هو برنامج المملكة لرواد الفضاء؟

يتضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030، إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية حيث ستطلق أولى الرحلات في العام 2023.

وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجل المملكة بذلك حدثاً تاريخياً مهماً من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء.

المملكة تطلق برنامج رواد الفضاء، والرحلة الأولى في 2023 تُقل أول رائدة فضاء سعودية.https://t.co/Seei0qls8M#الهيئة_السعودية_للفضاء pic.twitter.com/3oxRQ8QMKj — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) September 22, 2022

وتعد رحلات الفضاء المأهولة مقياساً لتفوق الدول وتنافسيتها عالمياً في العديد من المجالات، مثل التقدم التكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والابتكار.

الجدير بالذكر أن المملكة تعتزم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء خلال الأشهر القادمة والتي ستقدم عرضاً مفصلاً لجميع برامج الفضاء السعودية وأهدافها التي تسهم في خدمة الإنسانية.