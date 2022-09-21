هندي يحطم الرقم القياسي العالمي بقيادة السيارة للخلف

سجل رجل ثلاثيني من ولاية تاميل نادو الهندية مؤخرًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأطول مسافة تتم قيادة مركبة فيها بالاتجاه المعاكس في أقل من 30 دقيقة، وبلغت 16 كيلومترًا و 140 مترًا.

وخلال حدث أقيم الأسبوع الماضي، تمكن شاندرامولي، وهو سائق سيارات، من تسجيل الرقم القياسي العالمي الجديد.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم الشاب الهندي تيسون توماس (22 عامًا) بعدما سار لمسافة تبلغ 14.2 كم بالقيادة للخلف لمدة 30 دقيقة، بحسب موقع ”أوديتي سنترال“.

وأوضح شاندرامولي، صاحب الرقم القياسي الجديد، سبب قراره تحطيم هذا الرقم القياسي العالمي، وقال إنه يريد من الشباب ”أن يفهموا أهمية السلامة“، على حد زعمه.

وأضاف: ”على الرغم من أن ذلك قد لا يكون منطقيًا للوهلة الأولى، فإننا نعلم جميعًا مدى صعوبة القيادة في الاتجاه المعاكس، حتى في المسافات القصيرة، خاصة في حركة المرور المزدحمة“.

وعلى الرغم من أنه تدرب على القيادة في الاتجاه المعاكس من أجل المحاولة، إلا أن شاندرامولي قال إنه اضطر إلى التعامل مع آلام الرقبة المؤلمة.

ونصح سائق السيارة الهندي أي شخص يرغب في محاولة هذا السجل باتخاذ جميع احتياطات السلامة لتجنب تعريض حياتهم وحياة سائقي السيارات الآخرين للخطر.

ويبدو أن القيادة في الاتجاه المعاكس تحظى بشعبية كبيرة في الهند، فقبل بضع سنوات قاد رجل من البنجاب سيارته في الاتجاه المعاكس أيضاً محدثا صدى واسعا.