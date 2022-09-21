هيا الشعيبي تهنئ الشعب السعودي بـ"اليوم الوطني" وتهاجم "مشهورة"

خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ لتهنئة الشعب السعودي مع قرب حلول ”اليوم الوطني“.

ووجهت الشعيبي كلمتها للسعوديين، حيث علقت قائلة: ”ونقول حق أهلنا وربعنا بالسعودية كل عام وإنتوا بخير، ربي يحفظ المملكة، ويحفظ أهلها، ويحفظ الناس اللي فيها ويحفظ الأسرة الحاكمة، ودايما تشوفون الخير والسعادة يارب“.

وردت كذلك على المقطع المتداول الذي ظهرت فيه وهي متأثرة، بسبب ما أرجعه متابعون للتعليقات المسيئة، نافية ذلك، ومشددة على أنها لم تتأثر في المقطع المتداول بسبب التعليقات المسيئة بل بسبب الإشادات بها.

وانتشر فيديو لهيا الشعيبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أدمعت عيناها أثناء تواجدها في صالون تجميل، وهي تقوم بقراءة التعليقات في بث ”تيك توك“.

وقالت إنها ”تأثرت بسبب التعليقات الجميلة والمديح الذي تلقته“، لافتة إلى أن التعليقات كانت رائعة و“تثلج الصدر“، وفق وصفها.

وخلال حديثها، هاجمت الفنانة الكويتية إحدى المشهورات دون أن تذكر اسمها، مبينة أن ”بعض التعليقات المسيئة في المقطع المعني صدرت من شخصية يعرفها الجميع، وتسعى دائما لمهاجمتها“.

وتابعت: ”لكن في بعض التعليقات المسيئة لكن عارفين منو، الشمس ما يغطيها المنخل، عارفين منو صاحب (الهذا)، عارفين مل من كثر ما يسكت من كثر الطق، لمتى تطقيني يا غرابة، قولي حق معزبتج اهدي اهدي“.

ووصفت هيا الشعيبي المشهورة المعنية بأنها ”غرابة“ وهي ومن ”يقف خلفها“، على حد قولها.

واتهمتها بامتلاك حسابات وهمية للإساءة إليها في التعليقات: ”بس اهدي وكافي اللي سويتيه معي وغيري، لمتى الأكاونتات الوهمية ولكلام ماله داعي، لما نقول بس، نكتشف للحين قاعدين يطقونا، قدامكم حاطت الغرابة وطق فينا، بس يعني الغرابة عارفة نفسها، تابعوا اكاونتات مي العيدان وانتو تعرفون منو هالغرابة، خلاص كافي“.

وأضافت الشعيبي: ”إذا فيه كم واحد مو كثر الاكاونتات الوهمية اللي قاعده تدزهم علي، بس الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل مليون مرة فيج يافلانة بس كافي، لكن ماكو فايدة، كل مانقول بس الغرابة ما تقعد، بعد ساعة وجنطة تقليد، اكيد الناس تستمر بهالمغريات، والله العظيم مادري لمتى“.

ومن غير المعروف إن كانت هيا الشعيبي قد قصدت بحديثها مي العيدان، التي اعتادت انتقادها بين الحين والآخر، ومن خلفها الفنانة إلهام الفضالة، التي اعتادت تبادل الاتهامات معها.