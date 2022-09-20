عقبة حشير.. ظاهرة غريبة في سلطنة عمان تبحث عن السر (فيديو)

تستقطب ظاهرة غريبة في ظفار العمانية كثيرا من الزوار لرؤيتها، ففي هذا الموقع بين الجبال المرتفعة، وعلى مسار طريق رئيسي، توجد عقبة حشير.

ويقال إن عقبة حشير، نقطة انعدام الجاذبية وأصبحت مقصد الكثير من الزوار، ففي هذا الموقع تتحرك الزجاجة إلى الأعلى بدلا من التدحرج إلى أسفل المنحدر كما يفترض.

وأما السيارات فتتوقف في النقطة بوضع الحياد لتتحرك صعودا نحو التل دون قوة دفع.

ظاهرة غريبة في #ظفار العمانية🇴🇲، ففي هذا الموقع بين الجبال المرتفعة وعلى مسار طريق رئيس توجد #عقبة_حشير، والتي يقال إنها "نقطة انعدام الجاذبية"😱، حيث أصبحت مقصد الكثير من الزوار#إرم_نيوز #سلطنة_عمان pic.twitter.com/PfeRbKOQxX — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 20, 2022

وحاول باحثون تفسير الظاهرة الغريبة، التي تسمى ”التلة المغناطيسية“، فرأى البعض انها حقيقة تخضع لقوانين الطبيعة، أما آخرون فرأوا انها نوع من الخداع البصري تلعب التضاريس دورا كبيرا في صنعه.

ويبدو أن الظاهرة حقيقية وليست خداعا بصريا، لأنه قد تم تسجيل نقاط مماثلة بعدة دول تنعدم فيها الجاذبية كعقبة حشير، إذ سجلت كل من الأردن والسعودية والسويد والبرتغال وبولندا وألمانيا ورومانيا والولايات المتحدة والصين، مناطق تنعدم بها الجاذبية فسر أغلبها بوجود معادن بنسب كبيرة في منطقة ما تكون عامل جذب مغناطيسي يتسبب بظاهرة ”انعدام الجاذبية“.