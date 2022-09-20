الطالبة سبأ الفزارية تثير إعجاب العمانيين بحفظها ألف بيت شعر

حظيت الطالبة العُمانية ”سبأ الفزارية“ بإشادات واسعة من قبل مواطنيها، بعد تداول مقطع فيديو لها، يوثق حفظها لأكثر من 1000 بيت شعر.

وألقت الطالبة سبأ أبيات شعر على مقام موسيقي، تعود للشاعر العُماني أبي مسلم البهلاني، وذلك أمام لجنة مشروع بيرق التميز في نسخته الثالثة، والذي يُعنى بتعزيز مهارات اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم في المدارس.

ونالت ”الفزارية“ المركز الأول بفصاحة لسانها وبلاغتها في البيان، وحفظها لأكثر من 1000 بيت من الشعر.

وإثر ذلك، عبر العديد من العمانيين عن إعجابهم بالطالبة التي تدعى سبأ بنت غاصب بن علي الفزارية وتنحدر من منطقة أبو عيد في ولاية سناو، وتدرس في الصف الثاني عشر في مدرسة العيون للتعليم الأساسي.

كما قامت صحيفة ”أثير“ المحلية بتكريم الطالبة سبأ؛ نظير قدرتها على إتقان إلقاء الشعر وحفظه.

وعلق المغرد ”الكندي“ عبر موقع ”تويتر“ بالقول: ”بهؤلاء تفخر عُمان، الطالبة سبأ الفزارية تحفظ ألف بيت شعر“.

وأشاد حمد الوهيبي بالطالبة سبأ: ”الطالبة سبأ بنت غاصب بن علي الفزارية الحاصلة على المركز الأول في حفظ (١٠٠٠ ) بيت من أبيات العلامة أبي مسلم ناصر بن سالم البهلاني رحمه الله. حفظها الله وبارك فيها وفي من رباها. هكذا التربية وإلا فلا.. وينشَأُ ناشِئُ الفِتيان منَّا على ما كانَ عوَّدَه أبُوه“.

وقال حساب باسم ”نبض عمان“: ”دائمًا ما يكون طلابنا مبدعين متألقين، فهم فخر لعمان وشعبها، إبداع الطالبة ”سبأ الفزارية“.

وعبر مغرد عن إعجابه: ”ما شاء الله تبارك الله، أتقنت الطالبة مخارج حروف الشعر بأبجدياته، ناهيكم عن حفظ موسوعة البهلاني، شكرًا للمعلمة التي أشرفت عليها ودربتها، شكرًا للطالبة سبأ الفزارية، شكرًا لوليّ أمرها بارك الله فيها“.

يذكر أن الشاعر المعروف باسم أبي مسلم البهلاني هو ناصر بن سالم البهلاني الرواحي العبسي، وقد أصدر جريدة النجاح، التي تعتبر من أولى الصحف العربية، وله مؤلفات عديدة في الإسلام والتصوف وله ديوان يحمل اسمه، وتوفي في عام 1921.