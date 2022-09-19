كواليس من جنازة الملكة إليزابيث لم تبرزها الكاميرات (فيديو)

سلط ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، الضوء على مشاهد من كواليس جنازة الملكة إليزابيث الثانية لم تبرزها عدسات الكاميرا.

أول مشهد لفت رواد مواقع التواصل، هو صورة لإحدى حفيدات الملكة الراحلة والتي كانت تبكي بحرقة وتأثر على رحيل جدتها الملكة.

ورغم ما تردد عن علاقة ميغان ماركل زوجة الأمير هاري بالملكة إليزابيث، إلا أن الحزن قد بدا عليها، ولم تستطع منع دموعها حزنا على رحيل الملكة.

مشاهد إلقاء البريطانيين للزهور على نعش الملكة، بينما كانت جنازتها تسير نحو مثواها الأخير في قلعة ويندسور، شهدت انتشارا أيضا، فيما علق مغردون بالقول ”إن الزهور لأحلى زهرة في بريطانيا“.

ومن بين الكواليس، كانت الوقفة المؤثرة لمهرة الملكة إليزابيث وكذلك لكلبيها المفضلين ميك وساندي.

ورقدت إليزابيث الثانية مساء الإثنين في مثواها الأخير في كنيسة سانت جورج بقصر ويندسور، بعد وداع مهيب ومليء بالعواطف تكريماً لذكرى ملكة حظيت بشعبية عالمية.

وبعد مراسم أخيرة في ويندسور بمشاركة 800 شخص، ووريت الملكة مساء الإثنين الثرى في مراسم عائلية مغلقة في المدافن الملكية.

وقبيل ذلك كسر كبير أمناء البلاط عصاه ليضعها على النعش في خطوة رمزية للدلالة على انتهاء عهدها، لتغيب بعدها إليزابيث الثانية عن الأعين إلى الأبد، هي التي لطالما اعتلت الابتسامة وجهها وتحلّت بالهدوء لتصبح أيقونة المملكة بعدما اعتلت العرش لمدة 70 عاماً وسبعة أشهر ويومين.

واختتمت المراسم بعزف النشيد الوطني البريطاني.

وليل الإثنين قالت العائلة المالكة في بيان إنّ إليزابيث الثانية ووريت الثرى إلى جانب زوجها الأمير فيليب الذي توفي العام 2021 في ضريح جورج السادس في كنيسة سانت جورج بحضور عائلتها الصغيرة.

وبدفنها ترقد الملكة بجوار والديها ورماد شقيقتها مارغريت.