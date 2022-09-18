مجموعة "MBC" تفتتح مقرها الرئيس في الرياض

افتتحت مجموعة ”MBC“ مقرها الرئيس في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة الوليد آل إبراهيم، بعد أن كانت تتخذ من مدينة دبي للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسيا لها.

ونشرت المجموعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مساء يوم الأحد، فيديو يظهر جانبًا من حفل الاحتفال، الذي جاء بمشاركة مجموعة من الشخصيات السعودية والعربية.

وعلّقت المجموعة على الفيديو بالقول ”مجموعة MBC تفتتح مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض بحضور رئيس مجلس الإدارة الوليد آل إبراهيم ونخب سعودية وعربية ولفيف من نجوم الفن والإعلام والمؤثرين“.

مجموعة MBC تفتتح مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض بحضور رئيس مجلس الإدارة الوليد آل إبراهيم ونخب سعودية وعربية ولفيف من نجوم الفن والإعلام والمؤثرين #MBC#بناسها_تحلى_أكثر pic.twitter.com/8lVM0oTxYi — MBC1 (@mbc1) September 18, 2022

وتأسّست مجموعة ”MBC“ عام 1991 في العاصمة البرطانية لندن، لتكون أول مجموعة قنوات فريدة من نوعها في العالم العربي، بحسب ما ذكرت المجموعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتبوّأت المجموعة على مدى أكثر من 30 عامًا مكانة مرموقة لتصبح مجموعة إعلامية عالمية تثري حياة ملايين المشاهدين من خلال التواصل والتفاعـل معهم، وتزويدهم بالمعلومات.

وتضم مجموعة ”MBC“ أكثر من17 قناة تلفزيونية، بعض منها يختص بالعائلة وأخرى للأفلام، إلى جانب قناة مخصصة للأطـفال ، فضلًا عن غيرها من القنوات.

ولدّى المجموعة منصة ”شاهد“ للفيديو، إذ تندرج تحتها ”مسلسلات شاهد الأصلية“ و“عروض شاهد الأولى“، ناهيك عن طيف واسع من الأفلام، إلى جانب بث مباشر لمجموعة من القنوات التلفزيونية العربية الأكثر مشاهدة.