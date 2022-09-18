قرد يهاجم رجلا بعد اعتدائه على مجموعته

أظهر قرد شجاعة كبيرة عندما تسلق حائط مبنى في الهند، وقفز بقوة على رجل ليسقطه أرضا ويمزق قميصه بعد أن حاول الرجل ضرب مجموعة قرود.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل وهو يحمل عصا ويلتقط الحجارة ثم يطارد القرود التي كانت تجري في منطقة ”هاثراس“ في ولاية أوتار براديش شمال الهند، الخميس الماضي.

وبينما كان معظم أفراد المجموعة يهربون خوفا، صعد أحد القرود المبنى وشن هجومًا من أعلى وطرح الرجل أرضًا ومزق قميصه.

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية الأحد: ”بدت مناورة القرد وكأنها نسخة من أداء سينمائي مذهل.. وهي أيضا حركة إنهاء استخدمها أسطورة المصارعة ستون كولد ستيف أوستن“.

وذكرت الصحيفة، أن القرد هرب من المكان لينضم لمجموعته بعد الهجوم الذي جاء في أعقاب حوادث مماثلة بين البشر والقرود في عدة مناطق في آسيا وأفريقيا الصيف الجاري.

وأشارت إلى أنه في حزيران (يونيو) الماضي، توفي طفل عمره شهر واحد متأثرا بجروحه بعد أن اختطفته مجموعة من القرود على ما يبدو من بين ذراعي والدته في غرب تانزانيا، مضيفة أن الأم صرخت طلبا للمساعدة وهرعت مجموعة من القرويين لاستعادة الطفل.

وذكرت صحيفة ”ذا سيتيزن“ التانزانية، أن القرويين ”استخدموا القوة“ ضد القرود وأصيب الطفل في رأسه وعنقه، مضيفة أنه تم نقله إلى المستشفى لكنه توفي لاحقا.

وفي تموز (يوليو) الماضي، توفي طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر بعد أن اختطفه قرد من والديه وألقى به من مبنى في الهند.

وكان والده نيرديش أوبادياي، قد حمل الرضيع إلى شرفة سطحه في الطابق الثالث، برفقة زوجته بعد انقطاع التيار الكهربائي في منزلهم في باريلي ولاية أوتار براديش، قبل أن تقفز عليهم عصابة قرود وتحاصرهم وقيام أحد القرود باختطاف الطفل.

وكانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأن سكان ياماغوتشي في اليابان، قد تم تحذيرهم للبحث عن القرود الشريرة التي تستهدف الأطفال وكبار السن بحسب الصحيفة، التي أوضحت أنه تم إحضار وحدة خاصة لصيد الحيوانات ببنادق مهدئة.

وأضافت:“قيل إن القرود تعض وتخدش الأجسام وتخطف الأطفال وتتسلل إلى مدارس الحضانة…. ولم يصب أحد بجروح خطيرة ولكن قُتل قرد واحد على الأقل“.