فرصة مجانية من "غوغل" لـ 25 ألف امرأة في العالم للتدرب بمجال الذكاء الاصطناعي

شهد منتدى عالمي يقام في الرياض، اليوم الخميس، إعلانًا عن فرصة مجانية أمام 25 ألف امرأة من مختلف أنحاء العالم للتسجيل والتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي تحت إشراف شركة التقنية العملاقة (غوغل)، والهيئة السعودية للبيانات، والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وكشفت ”سدايا“ وشركة ”Google Cloud“ خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، عن البرنامج التدريبي الجديد الذي يهدف إلى تمكين المرأة في العالم من ممارسة وظائف جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة في الأسواق الناشئة.

ويشمل البرنامج تدريب أكثر من 25 ألف امرأة على، مدى السنوات الخمس المقبلة، في جلسات تدريبية مجانية مصممة لتزويدهن بالمهارات والخبرة اللازمة لأدوار، مثل: مهندس السحابة، ومهندس البيانات، ومهندس تعلم الآلة أو الأعمال السحابية، مع توفير التوجيه من خبراء الصناعة في غوغل و“سدايا“.

وتتاح فرصة التقديم لطلبة الجامعات والخريجين الذين يمتلكون خلفية في مجالات: العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

ويقدم البرنامج منهجًا تعليمًا وتدريبيًا مدته 4 أشهر ليتيح وصول السيدات إليه ومن هنّ في مجال التكنولوجيا والعلوم، والمهتمات بممارسة المهن في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بحيث يكنّ أكثر استعدادًا لمتابعة فرص العمل المتزايدة في هذا المجال.

ويحمل البرنامج اسم ”Elevate ”، وهو أحد أبرز نتائج القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي نظمتها ”سدايا“، من 13 إلى 15 سبتمبر/أيلول الجاري، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

ويقول القائمون على برنامج Elevate إنه يسعى إلى تعزيز محو الأمية الحاسوبية والبيانات، وسد الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، خاصة في الأسواق الناشئة، بالتزامن مع نمو صناعة الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة.

ويسعى البرنامج إلى سد الهوة بين الجنسين في القطاع، حيث لا يزال تمثيل المرأة محدودًا بتمثيل نسبته 12% من الباحثين العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي، و8% فقط من بين مطوري البرمجيات المحترفين على مستوى العالم، وفقًا لدراسة لليونسكو.

ويشمل البرنامج التدريبي السعوديات أيضًا بجانب متدربات من باقي دول العالم، بينما تتحول الرياض لوجهة عالمية متطورة لقطاع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي عبر استضافة منتديات وشركات التقنية العالمية في شراكات تعليمية واستثمارية متنوعة.