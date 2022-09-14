السلطات الإيطالية تلقي القبض على 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين إلى أوروبا

ألقت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، القبض على خمسة أشخاص في روما وبروكسل بتهمة تهريب مهاجرين من تركيا إلى غرب أوروبا بطائرة خاصة، عبر رحلات تصل تكلفتها لنحو عشرة آلاف يورو، أو ما يعادل عشرة آلاف دولار.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها إن ”المشتبه بهم، المحتجزين بناء على مذكرات اعتقال صادرة عن السلطات البلجيكية، متهمون بالانضمام لمنظمة إجرامية تهدف إلى المساعدة في الهجرة غير الشرعية“، مضيفة أنهم ”كانوا يعطون المهاجرين أوراق هوية دبلوماسية مزورة من سانت كيتس ونيفيس، ويصعدون بهم على متن طائرة متجهة إلى الدولة الكاريبية، في رحلة تتضمن التوقف في أوروبا“.

وأفادت الشرطة بأن ”المهاجرين، الذين وُصِفوا بأن معظمهم من الأكراد أو العراقيين، كانوا يهبطون من الطائرة ويكشفون عن هويتهم الحقيقية ويطلبون اللجوء“.

ووفقا لمحققين وثقوا خمس عمليات هبوط منفصلة في إيطاليا وألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا بين أكتوبر/تشرين الأول، وديسمبر/كانون الأول من 2020، فقد دفع كل مهاجر نحو عشرة آلاف يورو مقابل الرحلة.

وتم القبض على المشتبه بهم بعد تحقيقات مشتركة أجرتها الشرطة في الدول الأوروبية الخمس، بمساعدة من السلطات الأمريكية ووكالتي ”يوروبول“ و“يوروجاست“ التابعتين للاتحاد الأوروبي.

وقال قائد الشرطة كوستانتينو سكودييري إنه ”تم القبض على ثلاثة أشخاص، إيطالي ومصريين اثنين في روما، بينما اعتقل مصري آخر وامرأة تونسية في بروكسل“.

ولا يزال البحث جاريا عن اثنين آخرين مشتبه بهما في إيطاليا وبلجيكا. وفي إطار العملية، صادرت الشرطة البلجيكية طائرتين خاصتين بقيمة 426 ألف يورو.