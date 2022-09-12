صديقة قديمة لإيلون ماسك تبيع صورهما في مزاد علني

قررت صديقة سابقة للرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ الملياردير إيلون ماسك، أن تبيع صورهما القديمة المشتركة في مزاد علني وذلك لسداد الرسوم الجامعية لزوجها الحالي.

وتعود علاقة ماسك وصديقته السابقة جينيفر جوين، إلى أيام الدراسة الجامعية، بحسب وكالة ”بلومبيرغ“.

ووصفت الوكالة استجابة الجمهور لمعرض الصور RR Auction، الذي أقامته جينيفر جوين، في ولاية بوسطن الأمريكية، الأحد، بأنها ”مشجعة فعلا“، مشيرة إلى أن المعرض ”يضم تذكارات من تلك الفترة عندما كانا يدرسان في جامعة بنسلفانيا الأمريكية“.

وهناك 18 صورة صريحة توثق لحظات شباب الملياردير عندما كان طالبا جامعيا، وبطاقة عيد ميلاد مكتوبة بخط اليد، وقلادة ذهبية أعطاها ماسك، لصديقته آنذاك.

وبطاقة عيد الميلاد، موقعة بـ“Love، Elon“، وحصلت على طلب بـ 10000 دولار أمريكي مع 23 عرضا مثيرا للإعجاب.

Elon Musk's College Girlfriend is Auctioning Off Old Photos and Mementos. pic.twitter.com/GLNyOk1NNL — Inside Edition (@InsideEdition) August 30, 2022

أما القلادة الذهبية، فهي من ”زمرد“ المنجم الزامبي الذي يملكه والد ماسك، كما أفادت ”بلومبرغ“.

ووفقًا لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، قررت جوين، التي واعدت إيلون ماسك، لفترة، عام 1994، بيع تلك التذكارات من أجل جمع الأموال لرسوم الدراسة الجامعية لزوجها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بيع مقتنيات مرتبطة بالمشاهير على موقع مزاد ”RR“ الخاص برجال الأعمال، فقد باعت الشركة أول نموذج أولي من ”Apple-1“ لستيف جوبز، في شهر آب/ أغسطس، مقابل 680 ألف دولار أمريكي.

وفي مقابلة مع ”انسايدر“ ، قالت جوين، إن ”إيلون ماسك، كان منذ أيام الجامعة يتخيل السيارات الكهربائية في أثناء مواعدتهما منذ ما يقرب من 30 عاما“.

وقالت في تغريدة فيديو ”كان ماسك، يتحدث عن السيارات الكهربائية، وعن مصادر الوقود البديلة“.