صديقة قديمة لإيلون ماسك تبيع صورهما في مزاد علني

قررت صديقة سابقة للرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ الملياردير إيلون ماسك، أن تبيع صورهما القديمة المشتركة في مزاد علني وذلك لسداد الرسوم الجامعية لزوجها الحالي.

وتعود علاقة ماسك وصديقته السابقة جينيفر جوين، إلى أيام الدراسة الجامعية، بحسب وكالة ”بلومبيرغ“.

ووصفت الوكالة استجابة الجمهور لمعرض الصور RR Auction، الذي أقامته جينيفر جوين، في ولاية بوسطن الأمريكية، الأحد، بأنها ”مشجعة فعلا“، مشيرة إلى أن المعرض ”يضم تذكارات من تلك الفترة عندما كانا يدرسان في جامعة بنسلفانيا الأمريكية“.

وهناك 18 صورة صريحة توثق لحظات شباب الملياردير عندما كان طالبا جامعيا، وبطاقة عيد ميلاد مكتوبة بخط اليد، وقلادة ذهبية أعطاها ماسك، لصديقته آنذاك.

وبطاقة عيد الميلاد، موقعة بـ“Love، Elon“، وحصلت على طلب بـ 10000 دولار أمريكي مع 23 عرضا مثيرا للإعجاب.

Elon Musk's College Girlfriend is Auctioning Off Old Photos and Mementos. pic.twitter.com/GLNyOk1NNL

— Inside Edition (@InsideEdition) August 30, 2022