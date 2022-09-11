أشهر القصور الملكية البريطانية المفتوحة للجمهور والتي يمكن زيارتها

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، من المحتمل أن يتجدد الاهتمام بالعائلة المالكة والمساكن الملكية في بريطانيا، حيث يوجد العديد من القصور والقلاع والمنازل التي تشغلها العائلة المالكة حول المملكة المتحدة والعديد منها مفتوح للجمهور، وتعد هذه القصور والمساكن من أعظم مناطق الجذب في المملكة المتحدة.

وفي هذا الصدد، رصدت مجلة ”ذا ترافيل“ مجموعة من أشهر القصور الملكية المفتوحة للجمهور والتي يمكن زيارتها:

قصر باكنغهام

يعتبر قصر باكنغهام الأكثر شهرة والأكثر زيارة من بين جميع القصور البريطانية، وهو المقر الرسمي للملك في لندن منذ العام 1837، ويستخدم في العديد من المناسبات الرسمية وحفلات الاستقبال وتفتح غرف State Rooms أبوابها للجمهور كل صيف.

يحتوي القصر على 775 غرفة، من بينها 19 غرفة حكومية و 52 غرفة ملكية، على الرغم من أن قصر باكنغهام قد يكون مغلقا حاليا أمام الجمهور بسبب وفاة الملكة، إلا أنه يمكن مشاهدته من الخارج مجانًا.

قلعة وندسور

تقع قلعة وندسور خارج لندن، ولكن يسهل زيارتها ويمكن الوصول إليها بالقطار، وتعد وندسور أكبر قلعة مأهولة في العالم، ويعود تاريخها إلى فترة وليام الفاتح وقد تكون أيضا من أكثر القلاع شهرة في العالم.

عادة ما تكون مفتوحة للجمهور والزائرين من الخميس إلى الإثنين وتغلق أيام الثلاثاء والأربعاء، ونظرا لكونها من المقار الرسمية للعائلة المالكة، فإن الحرس المعروفين باسم (Queen’s) يتمركزون هناك بقمصانهم الحمراء الشهيرة وقبعاتهم المصنوعة من الفرو.

قصر هوليرود

يقع قصر هوليرود في العاصمة الإسكتلندية، إدنبرة في الطرف المقابل لقلعة إدنبرة، وهو المقر الرسمي للعائلة المالكة البريطانية في إسكتلندا منذ القرن السادس عشر.

يمكن للزوار زيارة قصر هوليرود واستكشاف 14 من الشقق التاريخية في القصر والشقق الحكومية والأطلال القديمة لدير هوليرود الذي يعود إلى القرن الثاني عشر.

عادة ما يتم إغلاق القصر يومي الثلاثاء والأربعاء، ولكن يتم فتحه في الأيام الأخرى.

قلعة بالمورال

تقع قلعة بالمورال في أبردينشاير، إسكتلندا، وهي موطن لأعضاء العائلة المالكة البريطانية منذ 1852، تعد هذه القلعة مثالا للهندسة المعمارية الإسكتلندية البارونية.

منزل ساندرينغهام

يعتبر منزل ساندرينغهام منزلا ريفيا في أبرشية ساندرينجهام، نورفولك وهو واحد من المساكن الملكية للملك شارل الثالث، ويقع المنزل على مساحة 20 ألف فدان في منطقة نورفولك الساحلية ذات الجمال الطبيعي الرائع.

قلعة هيلزبورو

تعتبر قلعة هيلزبورو المقر الحكومي الرسمي في أيرلندا الشمالية، وهي المقر الرسمي لوزير الدولة لأيرلندا الشمالية ومقر الإقامة الرسمية للملك تشارلز الثالث وغيره من أفراد العائلة المالكة البريطانية.

وبشكل عام، يجب على الزائرين معرفة أنه بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية وبتتويج الملك تشارلز الثالث، سيتم إغلاق العديد من هذه المساكن للجمهور حتى إشعار آخر، لذا يجب على أي شخص يخطط لزيارة هذه المساكن الملكية التحقق من مواقعها على الإنترنت للحصول على معلومات حول موعد الافتتاح.