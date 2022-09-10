مطعم ياباني يقدم لزبائنه "معكرونة مقدسة" مطبوعًا عليها نصوصًا دينية

أثار مطعم ياباني يفتح أبوابه في مدينة أوتا في محافظة غونما حالة واسعة من الجدل والاستغراب؛ بسبب إقدامه على بيع نوع فريد من المعكرونة مع طباعة نصوص دينية بوذية مقدسة ”سوترا“ كاملة عليها.

ويحظى مطعم Nittanosho Kanzantei باهتمام كبير بين الزوار لتقديمه ”المعكرونة المقدسة“ فقط كتذكار للطبخ في المنزل أو للتقديم كهدية، لكنها ملفتة للنظر لدرجة أن الناس لا يبدو أنهم يتوقفون عن الحديث عنها.

وتتميز هذه المعكرونة الغريبة، المقطعة إلى صفائح سميكة مستطيلة الشكل، بأحرف كبيرة شبيهة بالخط العربي مطبوعة عليها بمكونات صالحة للأكل تظل مرئية حتى بعد الطهي، حتى تتمكن من قراءة طعامك وأنت تأكله.

وتحتوي مجموعة كاملة من المعكرونة المقدسة في الواقع على Heart Sutra الكاملة، وهي واحدة من أكثر النصوص المقدسة في البوذية، بحسب ما أورده موقع ”أوديتي سنترال“.

وفي العديد من المعابد، غالبًا ما يتم تقديم Heart Sutra للزوار في شكل ورقي، لكن مطعم Nittanosho Kanzantei قرر أن يقدم تلك النصوص المقدسة أيضًا على المعكرونة.

ويتعامل Heart Sutra مع مفهوم الفراغ وغالبًا ما يردده الرهبان في الجنازات أو الخدمات التذكارية، أو كممارسة تأملية في المعابد.

وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل المطعم المذكور لا يقدم المعكرونة المقدسة لرواده داخله، على اعتبار أنه طبق من الأفضل تناوله في خصوصية المنزل.

وتحتوي حزمة المعكرونة المقدسة على Heart Sutra المكونة من 260 حرفًا بالكامل، بالإضافة إلى كتيب يحتوي على النص الكامل بأحرف furigana للمساعدة في القراءة، ودليل ترجمة لغة حديث لمن ليسوا على دراية بنصوص sutra.

ووفقًا لموقع مطعم Nittanosho Kanzantei على الإنترنت، يتم طباعة المعكرونة المقدسة السميكة باستخدام مزيج من فحم الخيزران وألوان الكراميل الصالحة للأكل المشتقة من القمح.

وعلى الرغم من أن الأحرف تتلاشى قليلًا بعد الطهي، إلا أنها لا تزال مرئية تمامًا ويمكن قراءتها. وينصح المطعم بغلي المعكرونة بالخضراوات الموسمية مثل الملفوف والجزر والبصل والقلقاس.

ويُقال إن المعكرونة المقدسة تُباع فقط في محافظة غونما، حيث تأتي العبوة المكونة من 3 وجبات مع توابل داشي لإضفاء طعم إضافي وتكلفتها 1620 ينًا (حوالي 12 دولارًا).