تضامن واسع مع محامٍ إماراتي بارز فسخت شركة محاماة عالمية شراكتها معه لانتقاده المثلية

نال المحامي الإماراتي البارز، حبيب الملا، تعاطفًا واسعًا في صفوف النشطاء والنخب بمنطقة الخليج، بعد اتخاذ شركة المحاماة العالمية ”بيكر ماكنزي“ قرارًا بفسخ شراكتها معه، على خلفية تغريدات ضد ”المثلية“.

وأشاد العديد من المتفاعلين مع الموضوع بالمحامي الإماراتي، مؤكدين دعمهم له في موقفه، الذي اعتبر بعضهم أنه ”جاء إرساء لهوية المجتمع، وحفاظًا على ثوابته“.

”اختلاف في وجهات النظر“

وكانت شركة ”بيكر مكنزي“ قد أعلنت في بيان رسمي أنها في طور اتخاذ إجراءات لفسخ شراكتها مع المحامي الإماراتي الدكتور حبيب الملا، بسبب ما قالت إنه ”اختلاف في وجهات النظر“.

وأوضحت الشركة أنها ”اضطُرت لإنهاء العلاقة مع المحامي الإماراتي بسبب تغريدات لا تعبر عن نهجها“، دون أن توضح ماهية التغريدات.

ولاحقًا، أكد المحامي حبيب الملا عبر حسابه على موقع التواصل ”تويتر“ ما جاء في بيان الشركة، قائلًا إنه تم إنهاء علاقة الشراكة بينهما.

وكشف ”الملا“ عن أسباب فسخ الشراكة، في سلسلة تغريدات على ”تويتر“ لافتًا إلى أنها ”جاءت بعد نشره مواقف تناهض المثلية، والمحتويات المسيئة للأطفال“.

وقال الملا: ”خبر انفصال بيكر صحيح، وسنعمل كمكتب مستقل، وسنستمر في خدمة عملائنا كما عهدونا دائمًا. ألتزم الصمت، ولن أعلّق على ما حدث احترامًا للعلاقة التي كانت بيننا، وسنبدأ، الأسبوع المقبل، محادثات الانفصال والتخارج، وبناءً على ذلك سيكون لكل حادث حديث“.

وشدد على أن ”فسخ شراكته لن يثنيه عن موقفه ومبادئه وهويته“، لافتًا إلى أن الشركة حاولت فرض وجهة نظرها بعد انتقاده مجتمع الشواذ.

وكان الدكتور حبيب الملا قد أشاد بموقف كل من هيئة الاتصالات، ومكتب تنظيم الإعلام، في الإمارات، الرافض لمحتوى ”نتفليكس“ المخالف.

”موقف مشرف“

وإثر إعلان الشركة أنها بصدد فسخ العقد انطلقت حملة تضامن واسعة مع المحامي ”الملا“ عبر موقع التواصل ”تويتر“ ومن خلال هاشتاغ #حبيب_الملا_قامة_وهامة.

وأشاد مدير إدارة الإفتاء في دبي الدكتور أحمد الحداد بموقف المحامي، واصفًا موقفه بـ“المشرف“.

وكذلك أيدت المحامية ريما الجرش موقفه، قائلة: ”الدكتور حبيب قامة قانونية مشرفة، ومواقفه واضحة، ولن يقبل بالمزايدة على حساب مبادئه ودينه. ولن يضره انفصال هذه الشركة عنه فهو محام قديم، وله مكتبه الخاص، ولن تتوقف مسيرته بسبب هذا الانفصال، وكلنا داعمون له بالقول والفعل، وموقفه شرف لجميع المحامين الإماراتيين“.

ودعم الحقوقي علي البيرق الشامسي موقف الدكتور الملا، قائلًا: ”منذ عرفنا الدكتور حبيب وهو يدافع عن حقوق الوطن والمواطنين، ولم يرضَ أن يبيع مبادئه بمقابل مادي، ويداهن الآخرين. نفتخر به، ونقف معه، ونُشد أزرة في مواجهة الشركات الأجنبية التي تمارس أسلوب الابتزاز الوظيفي لصالح التنازل عن مبادئ تخص ديننا“.

وكتب الناشط في مجال التطوع سلطان الوشاحي: ”انفصال أحد أشهر مكاتب المحاماة العالمية عن الشراكة مع المحامي، بسبب رأيه الشخصي في مجتمع الشواذ! هل ما زال أحد يصدق أن الغرب يحترم حرية التعبير؟! كل الدعم و الاحترام والتقدير للدكتور حبيب الملا، والله يوفقك يارب“.