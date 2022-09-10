لوحات ويخوت وطائرات.. تعرف على أغلى 10 سلع في العالم

يرغب معظم الأشخاص في امتلاك أفضل الأشياء بالعالم، بغض النظر عن تكلفتها، وبالرغم من أن معظم هذه الأشياء قد تكون نادرة، إلا أن بعض الأثرياء يتسابقون من أجل امتلاكها، حيث ينفق الأثرياء أموالهم لشراء السلع الباهظة الثمن، حتى لو بدا ذلك سخيفًا للآخرين.

وفي ما يلي قائمة بأغلى 10 سلع في العالم:

يخت History Supreme

يعتبر يخت The History Supreme أغلى شيء على الإطلاق، حيث تم تصميمه وبناؤه من قبل مصمم بريطاني شهير يدعى ”ستيوارت هيوز“، واستغرق بناؤه ثلاث سنوات، ويُعتقد أن هذا اليخت مملوك لرجل الأعمال الماليزي روبرت كوك، مؤسس ومالك فنادق ومنتجعات شانغريلا.

يبلغ طول اليخت حوالي 30 مترا ويستوعب طاقما مكونا من 70 شخصا، تم استخدام 100 ألف كيلوغرام من الذهب الخالص والبلاتين لبناء هذا اليخت الفاخر، وتم تزيين السطح والسور ومنطقة تناول الطعام والمرسى بالذهب.

يحتوي الجناح الرئيسي لليخت على حوض أسماك بوزن 68 كيلوغراما من الذهب عيار 24 قيراط، وزجاجة خمور تحتوي على ماسة نادرة عيار 18.5 قيراط تبلغ قيمتها 45 مليون دولار.

يعد History Supreme أغلى سلعة في العالم بتكلفة تقدر بحوالي 4.8 مليار دولار.

مبنى أنتاليا

يعتبر مبنى أنتاليا أغلى منزل خاص في العالم بتكلفة تقدر بـ 2 مليار دولار، ويقع المنزل على جزيرة خاصة قبالة سواحل مومباي، الهند، ويملكه رجل الأعمال، موكيش أمباني، وهو أغنى رجل في الهند.

ويتكون هذا المبنى الضخم من 27 طابقا ويبلغ ارتفاعه 173 مترا وهو يحتوي على قاعة رقص ومسرح سينمائي يتسع لـ 50 مقعدا وتسعة مصاعد مع 3 مهابط للطائرات المروحية ومحطة مراقبة الحركة الجوية و 168 مكانا لوقوف السيارات، كما يضم مسبحا وصالة ألعاب رياضية ومنتجعا صحيا ومعبدا وغرفة ثلجية، وتم بناء المنزل لتحمل زلزال بقوة 8.0 درجات.

الطائرة الرئاسية الأمريكية Air Force One

تعتبر طائرة الرئاسة الأمريكية أغلى طائرة خاصة في العالم بتكلفة 660 مليون دولار، وهي مملوكة لسلاح الجو الأمريكي، ويمكن تزويد هذه الطائرة الخاصة بالوقود في الجو، وتستوعب الطائرة 26 من أفراد الطاقم و 100 راكب وتطير بسرعة حوالي 650 ميلا في الساعة.

تعد هذه الطائرة مجهزة بأجهزة اتصالات آمنة متطورة، مما يسمح للطائرة بالعمل كمركز قيادة متنقل، كما تحتوي على قاعة اجتماعات وغرفة طعام للرئيس ومكاتب ومنطقة يمكن تحويلها إلى مستشفى.

لوحة ليوناردو دا فينشي ”سالفاتور موندي“

عادة ما تكون اللوحات باهظة الثمن، وتعتبر لوحة ”سالفاتور موندي“ للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي واحدة من أغلى العناصر في العالم.

تمثل اللوحة المسيح ويظهر فيها جالسا رافعا يده اليمنى، وفي يده اليسرى حاملا كرة زجاجيةً يعلوها صليب، ويعود تاريخها إلى حوالي عام 1500.

بيعت هذه اللوحة في مزاد بمبلغ 450.3 مليون دولار في 15 نوفمبر عام 2017 من قبل دار كريستيز للمزادات في نيويورك وسجلت رقما قياسيا في قائمة أغلى الرسومات الفنية ضمن مزاد علني، ولا تزال حتى الآن أغلى لوحة في العالم كله.

جوهرة كولينان

تعتبر جوهرة كولينان أكبر ألماس خام على الإطلاق، تقدر قيمتها بـ 400 مليون دولار، وكان قد اكتشف الجوهرة فريدريك ويلز في جنوب أفريقيا عام 1905، واشتهرت باسم نجمة أفريقيا وقد قدمها رئيس وزراء جنوب أفريقيا، لويس بوتا للملك إدوارد السابع كهدية.

تم قطع الماس الخام إلى تسعة أحجار رئيسية وتم توزيعها في تاج إمبريال ستيت، والصولجان السيادي مع الصليب، وبروش وقلادة ومجوهرات أخرى كلها مملوكة للملكة إليزابيث الثانية، التي رحلت أمس الأول.

لوحة Interchange

تعتبر لوحة Interchange لوحة زيتية تجريدية رسمها الرسام الأمريكي الهولندي، وليام دي كونينج. تم الانتهاء من اللوحة في عام 1955، وتم بيعها مقابل 300 مليون دولار في سبتمبر 2015 وهي حاليا في معهد شيكاغو للفنون على سبيل الإعارة، وتأتي في المرتبة الثانية في قائمة أغلى اللوحات في العالم.

لوحة لاعبي البطاقة

تعتبر اللوحة من أغلى الأعمال الفنية في العالم، حيث تقدر بـ 250 مليون دولار، ورسم هذه اللوحة الفنان الفرنسي بول سيزان، وتم بيع اللوحة في مزاد بمبلغ 250 مليون دولار في عام 2011.

سيارة مرسيدس بنز SLR Gullwing Uhlenhaut

تعتبر سيارة مرسيدس بنز 300 SLR Gullwing Uhlenhaut لعام 1955 واحدة من أغلى الأشياء في العالم، حيث تم بيعها في مزاد في مايو 2022 بمبلغ 142.5 مليون دولار.

صمم السيارة المهندس الشهير، رودولف أولنهاوت، ولا يوجد سوى نسختين من هذا الطراز، وتشتهر بأبوابها المنحنية التي تفتح عموديا لتشبه أجنحة طائر النورس. وتتميز هذه السيارة بمحرك قوي.

لوحة Garçon à la Pipe

تعد هذه اللوحة من بين أغلى العناصر في العالم، تم بيعها في مزاد في مايو 2004 مقابل 104 ملايين دولار، وقام الفنان الشهير بابلو بيكاسو برسم هذه اللوحة في عام 1905 عندما كان يبلغ من العمر 24 عامًا، وتصور اللوحة صبيا مراهقا يرتدي إكليلا من الورود على رأسه ويحمل غليون التدخين في يده اليسرى بطريقة خاطئة.

فيلا ليوبولدا

تعتبر فيلا ليوبولدا ثاني أغلى منزل في العالم بقيمة 506 ملايين دولار، وكان قد تم تصميمه وبناؤه من عام 1929 إلى عام 1931 من قبل المهندس المعماري الأمريكي أوجدن كودمان جونيور.

يمتلك هذه الفيلا الفاخرة المصرفي البرازيلي إدموند صفرا وزوجته ليلي، وكانت في السابق موطنا لملك بلجيكا ليوبولد الثاني. تم بناء الفيلا على مساحة 7.3 هكتار (18 فدانا) ويوجد بها ثلاثة حمامات سباحة.