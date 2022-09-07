أربع تقنيات تربوية لتشجيع أطفالك على اتباع عادات إيجابية

الإنتاجية مهارة لا يولد بها معظم الناس؛ إنها مهارة مكتسبة. وبصفتك أحد الوالدين، من المهم أن تعلم أطفالك كيفية بناء عادات منتجة حتى يتمكنوا من الازدهار في مرحلة البلوغ. وفي تقرير من موقع ”إنتربرينور“ يقدم الخبراء نصائح لمساعدتك على تشجيع أطفالك على بناء عادات فعالة:

قائمة المهام To-do list

يوضح الخبراء أن تسجيل المهام مفيد في مساعدتك على إدارة يومك وبالتالي ينصحون بنقل هذه العادة إلى أطفالك.

وللقيام بذلك، اطلب من أطفالك كتابة ما يتعين عليهم القيام به لهذا اليوم، ويجب أن تتضمن قائمتهم الضروريات مثل الذهاب إلى المدرسة وإنهاء واجباتهم المدرسية والأعمال المنزلية ”مثل ترتيب فراشهم أو تنظيف الأطباق“.

وبمجرد الانتهاء من المهام الضرورية، اجعل أطفالك يكتبون أشياء ممتعة يرغبون في إنجازها من أجل المتعة، مثل موعد لعب مع أصدقائهم أو ألعاب الفيديو.

وبحسب المختصين، تعليم أطفالك كيفية كتابة قائمة مهام يوضح لهم كيفية تحديد أولويات يومهم ويحفزهم على مدار اليوم ويوفر لهم شعورًا بالإنجاز عندما يكملون مهمة ما.

تعليمهم طرق المواجهة

يؤكد الخبراء أنه يجب أن يتعلم أطفالك كيفية التعامل مع الإحباط عند حدوثه دون السماح له بإعاقة إنتاجيتهم. ويستغرق تعليم أطفالك كيفية التعامل مع الإحباط وقتًا.

أولاً، وفر مكانًا آمنًا لأطفالك للتعبير عن أنفسهم عندما يشعرون بالضيق، ”مثل أخذهم إلى مكان ما وسؤالهم عن المشكلة أو دعهم بمفردهم لفترة من الوقت إذا كانت هذه هي الطريقة التي يفضلون معالجة الأشياء بها.

وإلى جانب توفير مساحة آمنة، تأكد من مدح أطفالك عندما يتعاملون بإيجابية مع عواطفهم حيث يساعد هذا النوع من التعزيز الإيجابي أطفالك على أن يصبحوا أكثر راحة وثقة في الانفتاح، وتذكر أن الهدف هو تعليم أطفالك كيفية الهدوء بدلاً من ترك عواطفهم تطغى عليهم.

مكافآت تحفيزية

الأطفال متسرعون بطبيعتهم ويحتاجون عادةً إلى الترفيه. لذا بدلاً من إلقاء المحاضرات، فكر في استخدام لعبة لتشجيع الإنتاجية.

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك أن تكافئ طفلك في كل مرة يفعل فيها شيئًا مثمرًا ولو مكافأة بسيطة، كمنحهم المزيد من وقت اللعب أو السماح لهم بتناول حلوى إضافية.

فحسب الخبراء، يؤدي إنشاء نظام للمكافآت إلى تحفيز أطفالك على تبني عادات إنتاجية من شأنها إعدادهم للنجاح في الحياة.

علمهم استخدام التكنولوجيا بذكاء

حسب الدراسات 50% من المراهقين مدمنون على هواتفهم المحمولة وهذا أمر ضار للغاية، حيث يؤدي إدمان التكنولوجيا إلى القلق والاكتئاب ومجموعة من المشاكل العقلية والجسدية الأخرى. لهذا، يجب أن تعلمهم استخدام التكنولوجيا بشكل منتج.

راقب ما يبحثون عنه وضع في اعتبارك تنزيل التطبيقات التعليمية على أجهزتهم بدلاً من وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا كأداة بدلاً من trend.

تعليم أطفالك كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل منتج أمر ضروري، وكلما أسرعت في تقديم هذا الدرس كان ذلك أفضل.

ويشدد الخبراء على ضرورة أن تكون قدوة يحتذى بها لأطفالك، ولضمان إنتاجيتهم تأكد من فعاليتك في حياتك اليومية.