مراهق يحطم رقما قياسيا في موسوعة غينيس بميزة غير عادية‎‎

أصبحت متطلبات تحقيق اللقب القياسي لأكبر فجوة في الفم لفئة الذكور أكثر صرامة بعدما تنافس عليها عدد من الأفراد وباتت تتطلب اشتراطات أكثر، بحسب موسوعة غينيس.

وتمكن شاب يدعى إسحاق جونسون من مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية من وضع أمواله في تجويف فمه، وأثبت للعالم أنه يستطيع أن يمد فمه بشكل أكبر مما كان يستطيع من قبل.

ويبلغ قياس فجوة فم إسحاق الآن، بعدما تقدم في العمر 10.196 سم (4.014 بوصة) من أسنانه العلوية إلى أسنانه السفلية ! وهو ما يجعله الأبرز في العالم في هذه الميزة بين أقرانه.

ونقلت موسوعة جينيس عن إسحاق قوله: ”لدي أكبر فم في العالم“، موضحاً أنه يمكنه وضع قبضته أو برتقالة كاملة الحجم أو أربعة سندويشتات برغر بالجبنة من مكدونالدز مكدسة في فمه.

تم التعرف على إسحاق في الأصل بسبب فجوة الفم الهائلة في 15 أبريل 2019 عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط، بعد قياس 9.34 سم (3.67 بوصة).

ولم يدم إنجازه طويلاً عندما حصل فيليب أنغوس من بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية على الرقم القياسي في 5 نوفمبر 2019، مع فجوة فم بقياس 9.52 سم (3.75 بوصة).

وتقول الموسوعة في بيان لها، رفض إسحاق الهزيمة، واستعاد اللقب في 21 أكتوبر 2020 عن طريق مد فمه إلى 10.175 سم (4 بوصات)، وهذا يعادل حجم كرة البيسبول!

وقال إسحاق: ”أنا فخور جدًا باستعادة لقب أكبر فجوة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كنا نعلم أنا وعائلتي أن لدي فم كبير جداً وأنا سعيد بذلك“.

وحطم إسحاق رقمه القياسي في 22 فبراير 2022 في مجموعة Lo Show Dei Record في ميلانو بإيطاليا، عندما مد فمه بمقدار 0.021 سم (0.008 بوصة) أكثر من محاولة منافسه السابقة.

واستلهم إسحاق محاولته لأول مرة لتحطيم الرقم القياسي بعد رؤية بيرند شميدت من Wendlingen بألمانيا، والذي كان يفتح فمه إلى 8.8 سم (3.46 بوصة).

وأدرك إسحق أنه يمكن أن يوسع نطاق فجوة فمه بشكل أكبر، لذا حاول تحقيق رقم قياسي باسمه، وأصبح إسحاق منذ ذلك الحين مشهورًا على الفور مع مقاطع فيديو من فمه حصدت أكثر من 74 مليون مشاهدة على تيك توك وحده.