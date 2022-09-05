نتفليكس تطلق خطة اشتراك أرخص مدعومة بالإعلانات في نوفمبر

تعتزم شركة نتفليس للمحتوى الترفيهي المرئي إطلاق نسخة أقل تكلفة من اشتراكات منصتها مدعومة بالإعلانات في وقت أقرب مما كان متوقعًا يقال إنه في شهر نوفمبر.

وذكرت مصادر مطلعة، أن شبكة نتفليكس ستطلق المستوى الجديد من اشتراكاتها في الأول من شهر نوفمبر في عدة بلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.

ومنذ إنشائها قبل 15 عامًا، رفضت نتفليكس تضمين الإعلانات التجارية في أي من عروضها، لكن كل ذلك تغير اعتبارًا من هذا العام.

وفي حين إنه لا يزال من غير الواضح كم ستكلف النسخة الجديدة المدعومة بالإعلانات، إلا أنها ستكون أرخص من الفئة الخالية من الإعلانات الأقل سعراً (الأساسية) ، والتي تكلف 6.99 جنيه إسترليني شهريًا في المملكة المتحدة و 9.99 دولار في الولايات المتحدة.

وكانت شبكة نتفليكس قد أفادت في وقت سابق أنها ستطلق إعلانات في عام 2023، لكن يُزعم أنها قدمت هذا التاريخ إلى الأمام بسبب تضاؤل أعداد المشتركين.

وتريد نتفليكس أيضًا تقديم إعلانات قبل بث منافستها Disney + التي ستطلق الطبقة الإعلانية المدعومة في الولايات المتحدة في 8 ديسمبر المقبل.

ومن المعروف بالفعل أن نتفليكس تعمل مع مايكروسوفت على فئة الاشتراك الأولى التي تحتوي على إعلانات، ولكن حتى الآن، ظل تاريخ الإصدار غير واضح.

وحسب مراقبين فإن نتفليكس تتقاضى ”أسعارًا مميزة“ للعلامات التجارية للإعلان على نظامها الأساسي، مستفيدة من الاهتمام القوي من المعلنين لتوصيل منتجاتها إلى جمهور الشبكة الواسع.

وتتقاضى نتفليكس من المعلنين حوالي 65 دولارًا (56 جنيهًا إسترلينيًا) للوصول إلى 1000 مشاهد، وهو أعلى بكثير من معظم منصات البث الأخرى.