الكويت.. جدل واسع بعد الترويج لمسلسل من أمام إدارة الانتخابات

تصدر اسم المسلسل الكويتي ”تقدير الاحتياج“ حديث النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرًا بذلك موجة جدل واسعة في البلاد.

وتسببت طريقة الترويج للعمل من أمام إدارة شؤون الانتخابات بإثارة استفزاز الإعلاميين الذين توجهوا إلى المكان ظنا منهم أن المتواجدين مرشحون للانتخابات البرلمانية المقرر إقامتها 29 الشهر الجاري.

وتسبب ذلك بحدوث مشادات كلامية بين الإعلاميين والقائمين على المسلسل الذي يعرض حاليا على تطبيق منصة ”شاشا“.

مشادة في لجنة شؤون الانتخابات.. والسبب إعلان مسلسل.. مراسلو وسائل الإعلام تفاعلوا إثر قيام ممثلين بالإعلان عن مسلسلهم بطريقة اعتبرها الإعلاميين مستفزة ومسيئة للعرس الديمقراطي | #أوّل_نيوز #أمة2022 #أمة_2022 #تقدير_الاحتياج pic.twitter.com/JHpwS9H11Z — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) September 5, 2022

وتداولت حسابات إخبارية محلية مقاطع فيديو أظهرت لحظة رفع أحد الممثلين في العمل التلفزيوني لوحة تروِج للعمل حيث تجمَع حوله عدد من الإعلاميين.

واعتبر الإعلاميون أن ما قام به القائمون على العمل ”إساءة وإهانة لهم“.

مؤسسة إعلامية "كانت" محترمة.. تستهزأ بوزارات الدولة ووسائل الإعلام. أرسلت فريقها لتصوير إعلان لمسلسل ..حضروا لإدارة الإنتخابات "ليستغلوا" جهود موظفي الدولة وجهود الإعلاميين. #انتخابات_2022#أنتخابات_مجلس_الأمة_2022 pic.twitter.com/MuPwEgLTxz — جريدتكم (@ImeGrop) September 5, 2022

وكان مراسل شبكة ”جريدتكم“ الإلكترونية الصحفي أحمد الحمدان من أبرز الإعلاميين المنتقدين لطريقة التسويق.

وشن الحمدان هجوما على القائمين على العمل وعلى مصوِر صحيفة ”القبس“ التي تعتبر واحدة من الجهات المستثمرة في منصة ”شاشا“.

وحسب الشبكة، فإن طاقم تصوير المسلسل غادر المكان عقب الاعتراض الذي أبداه الإعلاميون.

كما انسحب عدد من الإعلاميين من إدارة الانتخابات ”احتجاجا على ما تعرضوا له من القائمين على مسلسل (تقدير الاحتياج)“.

وطالبوا وزارة الداخلية والإعلام ”بالتدخل واتخاذ الإجراء اللازم ضد القائمين على المسلسل“.

بدورها، أصدرت صحيفة ”القبس“ الكويتية التي طالتها الانتقادات، بيانا أكدت فيه بأنه ”لا علاقة لها بما حدث مع ممثلي مسلسل (تقدير الاحتياج) في إدارة تسجيل الانتخابات“.

وأوضحت الصحيفة أن ”الشركة المنتجة للعمل، وهي شركة مملوكة لشباب كويتيين ومستقلين، خططوا للذهاب إلى إدارة الانتخابات دون تنسيق مسبق“.

وأكدت ”القبس“ أن ”دورها في منصة (شاشا) لا يتعدى كونها جهة مستثمرة في المشروع ضمن عدد من المستثمرين الآخرين في الشركة التي تتخذ من دبي ولندن مقراً لها، وتخضع لإدارة منفصلة تماماً عن المستثمرين“.

لكن في المقابل، حظي هذا الترويج بإشادات واسعة من قبل ناشطين على موقع ”تويتر“، حيث رحبوا بالطريقة التسويقية للعمل الكوميدي الذي يسلِط الضوء على يوميات إدارة حكومية وموظفيها في مواقف مختلفة.

وقالت المحامية الكويتية أريج حمادة: ”بوجهة نظري حركة ممثلين مسلسل #تقدير_الاحتياج تسويق جديد من نوعه فكاهي وملفت للنظر وجاذب، صاحب هذه الفكرة عبقري بالتسويق“.

وذكر الناشط أحمد الميموني، العضو في جمعية حقوق الإنسان: ”تختلف أو تتفق مع دعاية المسلسل وطريقة تسويقهم هذا رأيك لكن للأمانة فن التسويق عندهم جبار لدرجة خلو الكويت كلها تتكلم عنه خلال ساعة“.

وعبَر الاستشاري النفسي سليمان الخضاري عن إعجابه بفكرة الترويج، حيث قال: ”أتقدم بالشكر للمبدع جاسم القامس @JassimQue على ما قدمه اليوم من دروس إعلامية أكثر احتراما مما يقدمه الكثير من ”الصحفيين“ الذين يقومون بتغطية عملية الترشح!“.

وأثنت الناقدة ليلى أحمد، على المسلسل، قائلةً: ”أحلى شي بأن فوضى الإدارة الحكومية بمسلسل #تقدير_الاحتياج صار لايف في الحياة وسط الناس ومع لجة #الانتخابات #امة_2022 حيث اللوكيشن متوفر وكذلك ضخامة حضور الإعلام“.

وأضافت: ”ملعوبة صح والحركة صارت #ترند ..ضاربين في عمق الإعلام والفن التقليدي #شاشا #القبس برافووووو“.

وعلق الناشط محمد العسلاوي: ”في رأيي الشخصي ما حصل اليوم من قبل فريق تقدير الاحتياج كان إسقاط سياسي رائع، حيث لم نعتد عن فكرة الخروج عن المألوف بهذه الصورة“.

وكتب الناشط عبدالله الدغام: ”مسلسل #تقدير_الاحتياج تم التسويق له بطريقة أثارت الانتباه من أمام مقر الترشح للانتخابات.. بعض الإعلاميين شربوا من نفس الكأس الذي مارسوا فيه الاستهزاء مع بعض المرشحين:)“.

يذكر أن مسلسل ”تقدير الاحتياج“ عمل كوميدي يسلِط الضوء على يوميات إدارة حكومية وموظفيها في مواقف مختلفة، وهو عمل من تأليف مجموعة من الكتَاب وإخراج جاسم القامس ويوسف العبدالله.

ويشارك في العمل نخبة من النجوم منهم محمد عاشور، أحمد بويسف، حسن إبراهيم، نوال العامر، صمود المؤمن وآخرون.