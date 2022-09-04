مدن عالمية مثالية للمسافرين "المبتدئين"

قد تكون الرحلة الأولى إلى الخارج مخيفة في بعض الأحيان، إلا أنه يمكن اختيار الوجهات الصديقة للمسافرين التي يسهل التنقل فيها ويتميز سكانها بالود تجاه السياح، لذا تعد هذه الوجهات مثالية للمسافرين الدوليين الجدد أو المبتدئين.

وفيما يلي قائمة بأفضل المدن المناسبة للمسافرين المبتدئين، وفق موقع ”ذا ترافيل“ وهي:

لندن

تعد لندن وجهة مفضلة للعديد من المسافرين حول العالم وهي البوابة الأساسية إلى بقية دول أوروبا، ويمكن الاستمتاع برؤية العديد من الأماكن في لندن، إضافة إلى ذلك، فإن التنقل ليس صعبًا.

وتتميز لندن بالهندسة المعمارية المذهلة، ويمكن الاستمتاع بجولات قصر باكنغهام، والمساحات الخضراء الخارجية.

بروكسل

تعد بروكسل مدينة جذابة يمكن للمسافرين لأول مرة من جميع الأعمار الاستمتاع بها، ويمكن استكشاف بروكسل في يوم واحد بسهولة، وتضم هذه المدينة مجموعة من الأطعمة الشهية، والفنون، والثقافة، والتاريخ، كما تتمتع هذه المدينة الرومانسية للغاية بإطلالات فريدة من نوعها، وإقامات مريحة.

برشلونة

تتميز هذه المدينة بالهندسة المعمارية المذهلة، والفنادق الأنيقة، ووسائل النقل المريحة، والمأكولات الرائعة، والمتاحف المذهلة، كما تمتلئ برشلونة بالعديد من أماكن التسوق، والشواطئ الرملية، واكتسبت برشلونة أيضًا سمعة طيبة بكونها مدينة صديقة للسياح.

دبلن

تتمتع دبلن بتاريخ غنى وتتميز بوجود وفرة من القلاع، بالإضافة إلى مناطق الجذب الخلابة القريبة، كما يسهل التجول أيضًا في دبلن، خاصة إذا كنت تخطط للقيام بجولة في الريف، والمدن الساحلية، والعديد من القلاع .

أدنبرة

تقع إدنبرة في إسكتلندا وهي واحدة من أكثر البلدان أمانًا على وجه الأرض، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها في إدنبرة، بما في ذلك زيارة قلعة إدنبرة، واستكشاف المرتفعات الإسكتلندية وغيرها.

كوبنهاجن

بالنسبة للمسافرين الجدد الذين يتطلعون إلى تذوق المأكولات اللذيذة في الخارج، فإن زيارة كوبنهاغن خيار جيد، إضافة إلى ذلك، تمتلئ هذه المدينة بالقنوات الملونة، والمتاجر، والأسواق العصرية.

فيينا

تعد فيينا خيارًا مثاليًا بالنسبة للمسافرين الذين يبحثون عن الاستمتاع بالعروض المذهلة لسحر العالم القديم الممزوج بالهندسة المعمارية الأوروبية القديمة والجديدة، ويمكن زيارة المقاهي والمطاعم الفاخرة، والقصور، والحدائق الملكية، والمتاحف المليئة بالأعمال الفنية الفريدة.

باريس

تُعرف باريس بأنها مدينة الأضواء والحب، وهي وجهة يحلم الكثيرون بزيارتها، ويمكن للمسافرين الجدد الاستمتاع بالعديد من الأشياء في باريس، مثل: المأكولات ذات الشهرة العالمية، والمتاحف الفنية المرموقة، والمقاهي الفاخرة، والمعالم الشهيرة التي تجب مشاهدتها.

روما

تعد روما مدينة إيطالية جميلة تلبي احتياجات المسافرين لأول مرة، ومن السهل التنقل فيها، إضافة إلى وجود العديد من المعالم الشهيرة، والثقافة الفريدة، والأحياء الكلاسيكية، والأطلال القديمة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.