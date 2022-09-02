تعرف على أجمل منارات العالم

كشف موقع فرنسي متخصص في الطبيعة والمعالم التاريخية عن قائمة لأجمل المنارات في العالم.

وضمت القائمة 12 معلما وصفت بأنها الأجمل في معمارها وعراقتها ووظيفتها، وفيما يلي أبرزها:

منارة كوردوان في فرنسا

تعتبر منارة كوردوان في فرنسا، إحدى المنارات التي ضمتها قائمة أجمل المعالم في العالم.

وتتميز المنارة بوظيفتها التي تهدف أساسا إلى توجيه السفن على طول السواحل حول العالم، وهي ضرورية في المناظر الطبيعية البحرية.

منارة المضيئون

ضمت القائمة أيضا منارة ”المضيئون“، وهي منارة تقع في الأرجنتين وتحديدا في قناة ”بيغل“، عند مدخلها.

وغالبا ما يتم الخلط بين هذه المنارة المبنية على جزيرة صخرية صغيرة في وسط المياه وبين منارة ثانية في المنطقة.

وتم إنشاء منارة ”المضيئون“ في عام 1920، وتتكون من برج من الطوب يبلغ ارتفاعه 11 مترا وقطره 3 أمتار ومطلي بثلاثة أشرطة أفقية من الألوان.

برج هرقل في إسبانيا

برج هرقل في إسبانيا، هو أيضا أحد أجمل الأبراج، وهو على شكل منارة رومانية هي الوحيدة المحفوظة حتى الآن والتي لا تزال تعمل كإشارة بحرية.

وتم تنصيب برج هرقل عند مدخل ميناء لاكورونا، في غاليسيا، شمال غرب إسبانيا، منذ نهاية القرن الأول الميلادي.

وهي موجودة على واجهة المحيط الأطلسي، كما أنها مدرجة كموقع تراث عالمي لليونسكو.

منارة الكريكة

تضم قائمة أجمل المنارات في العالم، منارة الكريكة في فرنسا، والتي بنيت وأضيئت لأول مرة في عام 1863.

برج بيماكيد بوان

احتوت القائمة على برج ”بيماكيد بوان“ في بريستول بالولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح البرج في عام 1827، وكانت قد استبدل بمنارة أخرى في عام 1835 لأنه بدأ في الانهيار.

وتتكون المنارة الجديدة من برج أسطواني من الطوب مطلي باللون الأبيض وفانوس أسود، وهي الآن منطقة جذب سياحي رئيسية.

منارة تراني

بدورها، تعد منارة تراني في شمال النرويج، إحدى أجمل الأبراج والمنارات، ويمكن اكتشاف هذه المنارة التي بنيت عام 1864.

وما زالت تعمل للآن في منظر طبيعي جبلي.

منارة لينداو في ألمانيا

تقع منارة لينداو في ألمانيا وتحديدا على بحيرة كونستانس في مقاطعة بافاريا، وهي من المنارات القليلة في العالم التي لديها ساعة، وتم تشييدها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

منارة سانتا مارتا

تقع منارة سانتا مارتا على مشارف لشبونة في البرتغال، على مقربة من شاطئ يحمل نفس الاسم، وتتميز ببرجها العظيم المتعدد الألوان.

وتشمل القائمة أيضا منارة فيزنجام في الهند، ومنارة تورليتيس في اليونان، ومنارة إينوشيما في اليابان.