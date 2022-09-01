ما هي شروط حصول المقيمين في الخليج على تأشيرة السياحة السعودية؟

كشف موقع إصدار التأشيرات السعودية الرسمي (فيزا)، الخميس، شروط وطريقة حصول المقيمين في دول الخليج العربي على تأشيرة سياحية لدخول السعودية التي سمحت لهم بها بدءاً من مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

ويستفيد ملايين الأجانب المقيمين في دول الخليج العربي من الخطوة السعودية الجديدة التي تتيح لهم استخراج التأشيرة السياحية عبر موقع ”فيزا“ السعودي الحكومي ومن ثم التوجه للمملكة.

ويمكن للمتقدمين عبر الموقع الرسمي visitsaudi.com/visa اختيار نوع التأشيرة سواء لدخول واحد أو متعدد للسعودية.

وفي حال الحصول على تأشيرة لدخول واحد، تكون مدة سريان التأشيرة 3 شهور وأقصى مدة للإقامة في السعودية 30 يوما.

أما في حال الحصول على تأشيرة دخول متعدد، تكون مدة سريان التأشيرة سنة واحدة، وأقصى مدة للإقامة في السعودية 90 يوما.

ويمكن لحامل التأشيرة السياحية أداء العمرة خارج موسم الحج.

وتبلغ رسوم الحصول على تأشيرة سياحية 300 ريال (نحو 80 دولارا)، لكن لا يمكن استرجاع تلك الرسوم في حال رفض الطلب.

وفي حال قدوم المقيم في دول الخليج العربي مع عائلته، يحتاج كل فرد منهم لطلب تأشيرة بشكل مستقل، ويشترط أن يتقدّم المقيم بطلب تأشيرته قبل طلب تأشيرة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى، كما يشترط لدخول أفراد الأسرة أن يكونوا بصحبة المقيم.

ومن ضمن شروط الحصول على تأشيرة سياحية، أن يكون جواز السفر سارياً لأكثر من ستة شهور، وأن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

كما يتوجب على المتقدمين للحصول على التأشيرة دفع قيمة تأمين طبي.

وكانت السعودية قد أعلنت في 27 سبتمبر/أيلول 2019 بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، من بينها 38 دولة أوروبية.

وأجرت الرياض منذ ذلك الحين عدة تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، حيث تم توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة.