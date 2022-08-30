ولادة طفل مع طرف يشبه القرن بدلاً من الساقين

أثار طفل وُلد في الهند حيرة الأطباء والسكان المحليين؛ لولادته مع أطراف سفلية على شكل قرن بدلاً من الساقين.

وذكرت صحيفة ”ديلي ريكورد“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة الولادة الغريبة، موضحة أنها حدثت في مركز ”مانبورا“ الصحي بمنطقة شيفبوري الواقعة وسط الهند، في 26 أغسطس/ آب الجاري.

وأحدثت حالة الولادة النادرة ضجة واسعة بين السكان المحليين في منطقة شيفبوري.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تُرك الأطباء في مركز ”مانبورا“ بحالة من الذهول عند ولادة الطفل مع هيكل أطراف يشبه القرن.

وعلى الفور، عمل فريق من المسعفين على إحالة الطفل ووالدته إلى قسم العناية المكثفة.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصف الأطباء حالة الطفل ووالدته بالمستقرة.

وتحدثت وسائل إعلامية محلية بأن الطفل لا يزال يخضع لرعاية مكثفة، تحت إشراف فريق من الأطباء المتخصصين بحالات الولادة النادرة، وذلك في وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة الحكومية في الهند.

وقال أحد الأطباء المشرفين على الحالة، في حديثه مع وسائل إعلامية محلية: ”لم يتضح على الفور ما إذا كان الطفل يعاني من أي مشاكل صحية، حيث يعود سبب ذلك إلى ندرة الحالة، وقلة المعرفة الطبية حولها“.

وتداولت صحف هندية صوراً للمولود، حيث بدا بوزن ضئيل، مع أطراف تبدو مثل قرن الثور، وذلك بدلاً من الساقين والقدمين.

وكانت حالة أخرى لولادة نادرة وقعت في الهند، الشهر الماضي، حيث ولد طفل مع زوج إضافي لكل من الأرجل والذراعين.