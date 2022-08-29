فرنسا.. إلغاء حفل لفرقة موسيقية نرويجية مناهضة للإسلام

تسببت تصريحات لمغنّي فرقة ”تاكي“ النرويجية، التي أظهروا فيها عداء للإسلام واستخدموا عبارات نازية، بإلغاء حفل للفرقة كان مقررا تنظيمه في 5 سبتمبر/أيلول المقبل.

وخلّفت تصريحات الفرقة المثيرة للجدل غضب الجهات المنظمة التي تولت إزالة الملصق الخاص بالحفل وقررت إلغاءه، وفق ما ذكره تقرير نشره موقع تلفزيون ”بي أف أم تي في“ الفرنسي.

وقال التقرير الفرنسي إنّ وصول النرويجيين من فرقة ”تاكي“ أثار التوترات في فرنسا، حيث كان من المقرر أن تحيي هذه الفرقة حفلًا موسيقيًا في 5 سبتمبر/ المقبل في منطقة بيغال بالعاصمة باريس.

وأشار إلى أن مواقف المغني المعادية للإسلام واستخدامه عبارات ورموزا تحيل إلى النازية الجديدة، تسببت في رد فعل غاضب أدى إلى إلغاء الحفل.

وفي بيان صحفي نُشر في 17 أغسطس /آب الجاري نبّهت ”الحشد“، وهي جماعة باريسية مناهضة للفاشية، إلى ”وصول مجموعة معادية للإسلام علانية إلى باريس تستخدم الرموز النازية“.

وأشار بيان المجموعة الفرنسية ”الحشد“ إلى أن ”الأنظار تتجه نحو المطرب أورجان ستيدجبرج، المعروف باسم الفنان هوست“.

وأوضح أنّ ”مغنّي الفرقة ظهر سنة 2007 على خشبة المسرح ورسم صليبا معقوفا على صدره خلال حفل موسيقي في إيسن“، مشيرًا إلى مواقفه المعادية للإسلام.