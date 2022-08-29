طفل جديد يتفوق على الفيزيائي ستيفن هوكينغ في اختبار الذكاء العالمي

تفوق طفل جديد على العالم الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ، في الاختبار العالمي لمعدل الذكاء IQ، محققا الدرجة التامة به.

وذكر موقع ”لاد بايبل“ الإخباري، يوم الإثنين، أن ”الطفل الفائز من المملكة المتحدة، ويدعى كيفن سويني (11 عاما)، شارك في الاختبار العالمي لمعدل الذكاء في 16 يوليو الماضي، بمنظمة The Quaker Meeting House التعليمة، في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة“.

وحقق كيفن سويني معدل ذكاء بلغ 162 درجة، مما جعله يحتل المرتبة الأولى في هذا الاختبار، ويتفوق على الفيزيائي هوكينغ، الذي كان معدل ذكائه 160 درجة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، دعت منظمة ”منسا“ الدولية، الخاصة بمجتمع الأشخاص العباقرة من حول العالم، الطفل كيفن سويني إلى الانضمام إليها، كونه يمتلك نسبة ذكاء مرتفعة.

وبحسب وسائل إعلامية محلية، لم يصدق كيفن سويني أنه حقق الدرجة التامة في اختبار معدل الذكاء، وبدا متحمسا في رغبته بتعلم المزيد من المهارات.

أما والداه، فكشفا أن نتائج اختبار الذكاء لم تكن مفاجأة، حيث كان طفلهما يبدي باستمرار استعداده لتعلم كل شيء.

وعبرا عن أملهما في أن تكون نتائج هذا الاختبار، دفعة قوية لابنهما لتعظيم إمكاناته.

وقال إيدي سويني، والد الطفل: ”حصل ابني على الدرجة القصوى لشخص في مثل سنه، ولم يكن هناك أطفال آخرون في الاختبار، حيث كانوا جميعا من البالغين“.

وتعلم كيفن سويني القراءة بطلاقة قبل أن يدخل المدرسة الابتدائية، وعندما كان في سن 6 أعوام، حفظ عن ظهر قلب، جدول ترتيب العناصر الكيميائية في مادة العلوم.

وكان طفل بريطاني يدعى ريس ساندرز (10 أعوام)، حقق في نيسان/ أبريل الماضي، نفس درجة الطفل كيفن سويني في اختبار الذكاء العالمي.

وتحدثت وسائل إعلامية محلية آنذاك، أن زوج والدة الطفل ريس ساندرز، شارك معه في اختبار الذكاء العالمي، لتشجيعه ومساعدته على ضبط أعصابه.

وحقق ريس ساندرز الدرجة الكاملة في الاختبار، بينما حصد زوج والدته 142 درجة، حيث دعتهما منظمة ”منسا“ للانضمام إلى مجتمعها.

وقالت ريبيكا هول، والدة ريس ساندرز ”كان طفلي قلقاً بشأنه مشاركته في الاختبار مع أشخاص بالغين، وقرر زوجي أن يشارك معه في الاختبار، لتقليل توتره“.

وأضافت ريبيكا هول: ”حصلنا على نتائج زوجي أولاً، ودخل إلى (منسا)، وبعد ذلك ظهرت نتيجة ابني ساندرز، وكانت علاماته كاملة، وصنفته (منسا) على أنه عبقري“.