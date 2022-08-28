هيلاري كلينتون لرئيسة وزراء فنلندا: "استمري بالرقص"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعمت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، الأحد، عبر حسابها على موقع ”تويتر“ رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين.

وتعرضت مارين لانتقادات بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص مع أصدقاء، كاتبةً ”استمرّي بالرقص“.

وأرفقت كلينتون تغريدتها بصورة تظهر فيها وهي مبتسمة وترقص في نادٍ ليلي مكتظٍ، في العام 2012، في كولومبيا، حينما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية.

وأنهت كلينتون التغريدة كاتبة ”استمرّي بالرقص“، مضيفة إشارة لحساب مارين، التي ردّت بسرعة، كاتبةً: ”شكرًا“، مع رمز قلب.

وأثار مقطع فيديو تم تسريبه، الأسبوع الماضي، ويظهر سانا مارين، البالغة من العمر 36 عامًا، وهي ترقص وتحتفل مع مجموعة من الأصدقاء والمشاهير، جدلًا.

واعتبر البعض أنه من غير اللائق لشخص في منصبها أن يتصرّف بهذا الشكل، فيما دافع آخرون عن حقّها في الاحتفال بحدث خاص مع أصدقاء لها.

وقالت مارين، يوم الأربعاء الماضي، في خطاب خلال حفل أقامه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة لاهتي شمال هلسنكي: ”أنا إنسانة، وأيضًا أتوق أحيانًا للفرح والنور والمرح خلال هذه الأيام القاتمة“.

وأشارت قائلة: ”إنه أمر خاص، وإنه الفرح، وإنها الحياة، لكنني لم أفوّت يوم عمل واحدًا“.

غير أنها واجهت مزيدًا من الانتقادات بعدما انتشرت صورة التُقطت في مقرّ إقامتها، في شهر تموز/يوليو الماضي، تظهر فيها امرأتان تقبّلان بعضهما وترفعان قميصيهما وعلى صدريهما كلمة ”فنلندا“، فاعتذرت الثلاثاء.

وكانت كلينتون، التي تبلغ من العمر 74 عامًا، وزيرة خارجية الولايات المتحدة بين 2009 و2013، في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وفي العام 2016، كانت مرشّحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في مواجهة مرشّح الجمهوريين دونالد ترامب.