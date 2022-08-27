بريطاني يحطم الرقم القياسي لأضيق ركنة موازية لسيارة كهربائية

سجل السائق البريطاني المحترف بول سويفت رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تحدي أضيق ركنة موازية بسيارة كهربائية، خلال فعاليات معرض السيارات البريطاني الذي أقيم في مركز فارنبورو الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحسبما أورد تقرير مصور أورده موقع الموسوعة، فإن هذا التحدي يقيس براعة السائق في ركن السيارة في أصغر مساحة ممكنة بين سيارتين متوقفتين بموازاة خط أبيض على الرصيف، ويتم حسابه عبر طرح عددي لطول السيارة من مساحة الفراغ بين السيارتين.

وأوضح الموقع أن سويفت احتاج 3 ثوان فقط لركن سيارته في المكان المحدد، ليحقق رقما قياسيا جديدا يبلغ 30 سم.

وذكر الموقع أن هذا لم يكن الرقم القياسي الأول الذي سجله سويفت، ولكن السائق البريطاني حطم الرقم للركن الموازي في اليوم الأول للمعرض 7 حتى وصل إلى مسافة 35 سم.

وحاول سويفت تسجيل تحطيم رقمه القياسي السابق مرة أخرى في اليوم الرابع والأخير للمعرض (بين 18 و22 أغسطس) وبالفعل نجح وسجل 30 سم.

لكن هذه الإنجازات يبدو أنها لم تكن كافية بالنسبة للسائق البريطاني المحترف، حيث حقق سويفت رقما قياسيا آخر في تحدي الدونتس (donuts) ويعني تسجيل أكثر عدد من الدورانات بالسيارة من الدريفت حول دراجة نارية يقوم قائدها بحركات بهلوانية.

والدريفت أسلوب أو طريقة قيادة يعمل فيها السائق على الوصول للمنعطف بسرعة مرتفعة، ومن ثم يتعمد إطلاق مؤخرة السيارة جانباً لتبدو السيارة وكأنها في الطريق إلى فقدان السيطرة والالتفاف حول نفسها.

ووفق الموقع فإن سويفت الذي كان بطل سباق السيارات البريطاني سبع مرات، نجح في تحقيق رقم قياسي جديد في تحدي الدوران حول دراجة كهربائية وسجل 10 دورانات في الدقيقة.

ويرى سويفت أن القيادة بالنسبة له ليست مجرد مهنة ولكنها شغف وتقليد عائلي أيضًا، حيث تعلم القيادة المثيرة من والده الأسطورة ”روس سويفت“ في سن السابعة، وفي سن 16 بدأ سويفت الابن المنافسة في رياضة السيارات وبدأ سلسلة مستمرة من النجاحات المثيرة.