زيارات "غير عادية" للأمير تشارلز تثير شكوكا حول صحة الملكة إليزابيث

قالت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، إن زيارات متكررة وغير عادية قام بها ولي العهد الأمير تشارلز لوالدته الملكة إليزابيث الثانية أثارت شكوكا بشأن صحتها.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ إلى أن الأمير تشارلز قام بعدة زيارات ”مرتجلة وغير عادية للغاية“ للملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاما، في مقر إقامتها الحالي بقلعة ”بالمورال“ الملكية في اسكتلنده في الفترة الأخيرة.

وقالت: ”في حين يمكن اعتبار هذه الزيارات عادية بالنظر إلى أن كلا من الملكة والأمير تشارلز يقضيان وقتًا في اسكتلندا حاليًا، إلا أن الخبراء الملكيين يعتبرون أنها ”غير عادية للغاية“ للعائلة المالكة“.

وقالت الكاتبة الملكية إنغريد سيوارد: ”من غير المعتاد أن يقوم الأمير تشارلز بهذه الأنواع من الزيارات المرتجلة لرؤية والدته، لكن تشارلز شخصية مدروسة للغاية، ومن الذي يمكنها الاعتماد عليه الآن بعد ابتعاد الأمير فيليب“.

وأضافت: ”يعتقد الجميع أنهم عادة ما يرون بعضهم البعض طوال الوقت لكني لا أعتقد ذلك.. وغالبا ما يلومون ذلك على الجغرافيا لأن الجميع منتشرون في جميع أنحاء البلاد“.

وواجهت الملكة أحد ”أسوأ أيام حكمها“ قبل سنوات عندما فقدت ابن عمها الثاني اللورد لويس مونتباتن، في هجوم مميت نفذه الجيش الجمهوري الأيرلندي، وقال معلق ملكي في ذلك الوقت إنه يمكنك رؤية حزن الملكة محفورا على وجهها.

وأضافت الصحيفة: ”يثير ذلك مخاوف بشأن صحة الملكة، إذ إنها تعاني من وعكات ومشاكل التنقل العرضية منذ الخريف الماضي“.

وأثارت الملكة المخاوف لأول مرة بين المشجعين الملكيين أواخر العام الماضي عندما انسحبت من رحلة مخططة إلى أيرلندا الشمالية المقرر إجراؤها للاحتفال بالذكرى المئوية للأمة، بحسب الصحيفة التي لفتت إلى أنه في ذلك الوقت قال قصر باكنغهام إن أطباءها نصحوا الملكة بالراحة لبضعة أيام.

وأوضحت أن ذلك جاء بعد أن نفذت الملكة عدة ارتباطات في النصف الأول من الشهر، حيث سافرت بين اسكتلندا وإنجلترا وويلز لحضور الفعاليات شخصيًا، مضيفة أنه خلال بعض هذه الزيارات شوهدت الملكة وهي تستخدم عصا مشي أثناء تنقلها.

وقالت الصحيفة: ”وبعد إلغاء رحلة أيرلندا الشمالية، لم تنفذ الملكة أي ارتباطات أخرى خارج أسوار القصر إلا بعد نهاية عام 2021، ومع ذلك، واصلت مهامها كرئيسة للدولة والتقت القادة الأجانب والشخصيات البارزة شخصيًا وعبر رابط الفيديو، وتعاملت أيضا مع الروتين الحكومي اليومي“.

ولفتت إلى أنه خلال العام الجاري حضرت الملكة عددًا من الارتباطات الشخصية خارج قصورها، بما في ذلك حفل تأبين زوجها الراحل الأمير فيليب في آذار/ مارس.