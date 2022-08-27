تعرّف على أصغر مطاعم العالم

تعد تجربة المطاعم المختلفة خلال السفر، فرصة يحرص السياح والرحالة على الاستمتاع بها دائمًا.

وفي هذا الإطار، رصدت مجلة ”ترافيل“ السياحية، قائمة بأصغر المطاعم حول العالم من حيث المساحة والتي تستحق التجربة، وهي على النحو التالي:

Tequila Casa Dragones

يقع مطعم ”Tequila Casa Dragones“ وسط المكسيك، ويتسع المكان لستة أشخاص فقط، لذا فإنه يجب الحجز قبل الذهاب.

ومع ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع وتذوق الكوكتيلات الفريدة من نوعها.

وتم تزيين المطعم الصغير بـ 4 آلاف بلاطة مصنوعة من حجر السبج الأسود، وهو حجر بركاني يأتي من حجارة الحمم السوداء.

Big Mama’s BBQ

يقع ”Big Mama’s BBQ“ في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وهو واحد من أصغر المطاعم في العالم والتي يمكن زيارتها للاستمتاع باللحم المشوي بـ“الباربكيو“ والبرغر، والدجاج المقلي، وخبز الذرة برقائق الشوكولاتة.

Pinkadella

يتميز ”Pinkadella“ الذي يقع في لندن، بتصميمه الفريد الذي لا يجعله يشبه أي مطعم آخر في لندن وربما حتى العالم.

ويعمل مالك المطعم الذي يدعى ”غابرييل كونتي“ في كشك الهاتف الأحمر في لندن لإعداد شطائر فوكاتشيا الخاصة به باستخدام المرتديلا الطازجة، معلنًا أنه ”أصغر متجر فوكاتشيا في العالم“.

Restormel Kitchen

ويقع ”Restormel Kitchen“ داخل منزل ريفي عمره 400 عام في كورنوال في المملكة المتحدة، ويتوافر به 4 مقاعد فقط.

ويقدم المطعم تجربة طعام مريحة وفريدة مع خدمة ممتازة.

وحصل المكان على الجائزة الذهبية من خلال ”Taste of the West“، ويقدم قائمة غداء وعشاء مصنوعة من مكونات من مصادر محلية من الأجبان المحلية إلى المأكولات البحرية البريطانية.

é by José Andrés

ويقع بار ومطعم ”é by José Andrés“ داخل جدران فندق ”Las Vegas Cosmopolitan“ في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن للزوار حجز مكان في أحد المقاعد التسعة المطلة على البار للاستمتاع بعشاء فاخر في المطعم الذي يتميز بديكور جذاب، ويعد هذا المطعم من بين أفضل التجارب التي يمكن الاستمتاع بها في لاس فيغاس.

Mr. Pollo

ويقدم مطعم ”Mr. Pollo“ في كاليفورنيا قائمة طعام جيدة بسعر مناسب، مما يجعله مكانًا شهيرًا على الرغم من مساحته الصغيرة.

وتأسس المطعم، في العام 2010، وهو يرضي السكان المحليين والسياح، ويقدم قائمة ثابتة بأسعار معقولة تضم أكلات أمريكا الجنوبية اللذيذة.

Marseille’s AM

ويعد ”Marseille’s AM“ في فرنسا واحدًا من أكثر المطاعم العصرية، ويستقبل المطعم الراقي عددًا قليلًا من العملاء في الليلة، حيث يضم 22 مقعدًا فقط.

وأهم ما يميز هذا المطعم هو طريقة التقديم الرائعة لكل طبق.

Solo Per Due

ويعد ”Solo Per Due“ من بين أكثر الأماكن الرومانسية في إيطاليا.

ويفتخر المكان بأنه أحد أصغر المطاعم في العالم والذي يتسع لشخصين فقط.

ويعد هذا المطعم مفتوحًا للحجز على مدار العام، ويقدم قائمة طعام طازجة بحسب الطلب من المأكولات الإيطالية التقليدية.

Sushi Tetsu

ويتميز هذا المطعم الذي يوجد في لندن بأنه يتم الحجز فيه عن طريق الهاتف.

ويتعين على رواد المطعم حجز مقعد عن طريق الاتصال برقم المطعم والذي يفتح فقط، يوم الإثنين، من الساعة 11 صباحًا حتى 2 مساء.

ويشير العملاء إلى أن الأمر يستحق العناء لأنه يقدم السوشي المصنوع يدويًا بطريقة ممتازة مع خدمة بجودة عالية.