مليون ريال مكافأة لمن يعثر على مفقود الرياض تركي الدوسري

أعلن مواطن سعودي يدعى فيصل الدوسري، الجمعة، عن مكافأة قيمتها مليون ريال (نحو 266 ألف دولار) لمن يعثر على أخيه تركي الذي اختفى مطلع الشهر الجاري في ظروف غامضة رغم عمليات البحث الواسعة عنه.

وانقطع الاتصال مع تركي بن عبدالهادي بن سالم الهواشلة الدوسري يوم 2 أغسطس/آب الجاري في مدينة الرياض بشكل غير مفهوم لذويه بعد العثور على سيارته ومقتنياته الشخصية فيها.

وفشلت عمليات البحث الواسعة عن الرجل المفقود منذ ذلك التاريخ، على الرغم من اتساع نطاقها لخارج العاصمة بعد أن تم تناقل صوره في مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين السعوديين دون جدوى.

اللّهم في #يوم_الجمعه يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه ، اجمع بينه وبين أهله، اللهم يا كاشف العجائب ويا راد كل غائب اللهم رده سالماً إلى أهله وأحبابه اللهم احفظه من كل مكروه#مفقود_الرياض_تركي_الدوسري pic.twitter.com/JN0xQ2mepx — تركي بن ماجد الحقباني (@3303_turki) August 26, 2022

وظهر فيصل الدوسري في مقطع فيديو نشرته حسابات تمثل قبيلة الدواسر الكبيرة والعريقة، وأعلن عن مكافأة المليون ريال لمن يجد أخيه، قبل أن يوجه شكره لكل من يبحث عن مفقود الرياض.

فيصل بن عبدالهادي بن سالم الهواشله يعلن مكافئه مليون ريال(1000000) لمن يعثر على اخيه تركي عبدالهادي الهواشله#مفقود_الرياض_تركي_الدوسري#الدواسر pic.twitter.com/xMDTvPbByJ — قبيلة الدواسر (@alduwaser1) August 26, 2022

ويقول ذوو الدوسري المفقود، إنه ذهب يوم 2 أغسطس لإخراج وافد أجنبي يقيم في المملكة على كفالته، من مستشفى الشميسي، وانقطع الاتصال به وتوارى عن الأنظار منذ ذلك الحين.

#مفقود_الرياض_تركي_الدوسري لن يهدأ لنا بال ولن نرتاح حتى يتم العثور على أخي تركي وهو أمانة في أيادي جهات الأمن

ونحن على ثقه برجال أمننا وكفاءتهم العاليه في التعامل العاجل مع مثل هذه الحاله.

اللهم لطفك بتركي ومعيتك لتركي pic.twitter.com/ZL5S6iGenQ — فيصل الدوسري (@faisal_ad_6592) August 23, 2022

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أخيه فيصل صاحب المكافأة، في وقت سابق، قوله، إن الجهات الأمنية تلقت بلاغهم بالأمر فور انقطاع الاتصال به بشكل غير مفهوم في مدينة الرياض.

وأضاف أنه استطاع العثور على سيارة أخيه المفقود متوقفة بالقرب من مستشفى الشميسي بطريقة خاطئة، وبداخلها هاتفه الجوال ومستلزماته الشخصية.

كما أكد أن أخاه المفقود لا يعاني من أي أزمات نفسية أو جسدية وليس لديه أعداء.

وتتبعت الأسرة كثير من المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تصل للدوسري.

وفي موقع تويتر الذي يستخدمه ملايين السعوديين، يجمع الوسم ”#مفقود_الرياض_تركي_الدوسري“ عدداً كبيراً من المتطوعين الذين يتوقع أن يزيد عددهم بعد الإعلان عن المكافأة المجزية.

وتحظى قصة الدوسري المفقود بتعاطف واسع في المملكة، ففي حين تجري عمليات بحث واسعة عنه، وتحقيقات رسمية، تلقت عائلته سيلاً من عبارات التضامن والتعاطف والدعوات بعودة رب الأسرة سالماً معافى.