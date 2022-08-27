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مليون ريال مكافأة لمن يعثر على مفقود الرياض تركي الدوسري
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2022 0:38 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2022 1:00 GMT

مليون ريال مكافأة لمن يعثر على مفقود الرياض تركي الدوسري

أعلن مواطن سعودي يدعى فيصل الدوسري، الجمعة، عن مكافأة قيمتها مليون ريال (نحو 266 ألف دولار) لمن يعثر على أخيه تركي الذي اختفى مطلع الشهر الجاري في ظروف غامضة

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المصدر: الرياض– إرم نيوز

أعلن مواطن سعودي يدعى فيصل الدوسري، الجمعة، عن مكافأة قيمتها مليون ريال (نحو 266 ألف دولار) لمن يعثر على أخيه تركي الذي اختفى مطلع الشهر الجاري في ظروف غامضة رغم عمليات البحث الواسعة عنه.

وانقطع الاتصال مع تركي بن عبدالهادي بن سالم الهواشلة الدوسري يوم 2 أغسطس/آب الجاري في مدينة الرياض بشكل غير مفهوم لذويه بعد العثور على سيارته ومقتنياته الشخصية فيها.

وفشلت عمليات البحث الواسعة عن الرجل المفقود منذ ذلك التاريخ، على الرغم من اتساع نطاقها لخارج العاصمة بعد أن تم تناقل صوره في مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين السعوديين دون جدوى.

وظهر فيصل الدوسري في مقطع فيديو نشرته حسابات تمثل قبيلة الدواسر الكبيرة والعريقة، وأعلن عن مكافأة المليون ريال لمن يجد أخيه، قبل أن يوجه شكره لكل من يبحث عن مفقود الرياض.

ويقول ذوو الدوسري المفقود، إنه ذهب يوم 2 أغسطس لإخراج وافد أجنبي يقيم في المملكة على كفالته، من مستشفى الشميسي، وانقطع الاتصال به وتوارى عن الأنظار منذ ذلك الحين.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أخيه فيصل صاحب المكافأة، في وقت سابق، قوله، إن الجهات الأمنية تلقت بلاغهم بالأمر فور انقطاع الاتصال به بشكل غير مفهوم في مدينة الرياض.

وأضاف أنه استطاع العثور على سيارة أخيه المفقود متوقفة بالقرب من مستشفى الشميسي بطريقة خاطئة، وبداخلها هاتفه الجوال ومستلزماته الشخصية.

كما أكد أن أخاه المفقود لا يعاني من أي أزمات نفسية أو جسدية وليس لديه أعداء.

وتتبعت الأسرة كثير من المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تصل للدوسري.

وفي موقع تويتر الذي يستخدمه ملايين السعوديين، يجمع الوسم ”#مفقود_الرياض_تركي_الدوسري“ عدداً كبيراً من المتطوعين الذين يتوقع أن يزيد عددهم بعد الإعلان عن المكافأة المجزية.

وتحظى قصة الدوسري المفقود بتعاطف واسع في المملكة، ففي حين تجري عمليات بحث واسعة عنه، وتحقيقات رسمية، تلقت عائلته سيلاً من عبارات التضامن والتعاطف والدعوات بعودة رب الأسرة سالماً معافى.

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