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القط الإيطالي التائه "فابيو" يشغل الكويتيين بسبب المكافأة الضخمة
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2022 20:14 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2022 21:45 GMT

القط الإيطالي التائه "فابيو" يشغل الكويتيين بسبب المكافأة الضخمة

تصدّر الحديث عن قط لعائلة إيطالية قيل بأنه "تائه في الكويت" حديث نشطاء البلد الخليجي خلال الساعات الماضية، عقب نشر مناشدة للعائلة للبحث عن القط الذي يُدعى

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

تصدّر الحديث عن قط لعائلة إيطالية قيل بأنه ”تائه في الكويت“ حديث نشطاء البلد الخليجي خلال الساعات الماضية، عقب نشر مناشدة للعائلة للبحث عن القط الذي يُدعى ”فابيو“ ورصد مكافأة مالية باهظة لمن يعثر عليه في الكويت.

بدأت الحادثة بنشر حساب ”المجلس“ الإخباري على ”تويتر“ نص المناشدة المنسوبة للعائلة الإيطالية التي فقدت القط، ودعوتها للبحث عنه عقب أن أوضحت بأنه وصل عن طريق الخطأ إلى الكويت على متن باخرة قدمت من إيطاليا.

وأشارت المناشدة التي رافقتها صورة للقط إلى أن العائلة رصدت مبلغ (120 ألف يورو) أي نحو (119.7 ألف دولار) وما يعادل (37 ألف دينار كويتي) مكافأة لمن يعثر على هذا القط، الذي أكدت صاحبته في مناشدتها أنه ”قط مرح وودود ومن السهل التعرف عليه كونه يعرف اسمه“.

وبالرغم من عدم وضوح تاريخ هذه المناشدة وإن كانت حقيقية أم لا أو الصحيفة الإيطالية التي نشرتها، فقد حظيت بتفاعل لافت من النشطاء الكويتيين وبينهم فنانون وإعلاميون معروفون شاركوا في التعليق على الموضوع.

وتنوعت التعليقات على هذه الحادثة بين من أبدى استغرابه من قيمة المكافأة التي تم رصدها، وبين من أكد عزمه البحث عن هذا القط للفوز بالمكافأة، وبين من أرسل صور قطط أخرى بعضها شبيه بالقط المفقود وبعضها لا يشبهه أبداً سعياً للحصول على المكافأة.

وغلبت التعليقات الفكاهية على تدوينات الكويتيين الذين تساءل كثير منهم عن الميزات التي يتحلى بها هذا القط والتي جعلت أصحابه يتعهدون بدفع مبلغ مالي كبير لمن يجده.

وتحت وسم #فابيو_وينه، نشرت الفنانة هيا عبدالسلام وزوجها الفنان فؤاد علي صورة لقط شبيه بالقط المفقود لكن ليس هو، وأشارا إلى أنهما عثرا عليه وينتظران الحصول على المكافأة.

وقال الفنان خالد المظفر: ”أنا مصدوم ان شلون محد قادر يلاقيه واهو ب ٤٠ الف شكلي بهد تصويري وايي ادوره معاكم“.

وبوجوه تعبيرية ضاحكة، عبرت الفنانة فرح الصراف عن دهشتها من ضياع القط، وأشارت بأسلوب الفكاهة إلى أنها ”ستعود إلى الكويت وتقطع سفرها من أجل البحث عن فابيو“.

وأشار الإعلامي حمد قلم بتغريدات أرفقها بصور ومقاطع فيديو فكاهية إلى دهشته من قيمة المكافأة التي تم رصدها للبحث عن القط.

ولم يقتصر التفاعل على الكويتيين، حيث تفاعل نشطاء من دول خليجية وعربية مع الحادثة، وأعلن البعض بأسلوب الفكاهة بأنه سيتوجه إلى الكويت للبحث عن القط ”فابيو“.

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