القط الإيطالي التائه "فابيو" يشغل الكويتيين بسبب المكافأة الضخمة

تصدّر الحديث عن قط لعائلة إيطالية قيل بأنه ”تائه في الكويت“ حديث نشطاء البلد الخليجي خلال الساعات الماضية، عقب نشر مناشدة للعائلة للبحث عن القط الذي يُدعى ”فابيو“ ورصد مكافأة مالية باهظة لمن يعثر عليه في الكويت.

عملية البحث عن القط فابيو مازالت مستمرة ولا اثر له حتى الآن.#فابيو_وينه pic.twitter.com/c5u7TQ16TJ — المجلس (@Almajlliss) August 26, 2022

بدأت الحادثة بنشر حساب ”المجلس“ الإخباري على ”تويتر“ نص المناشدة المنسوبة للعائلة الإيطالية التي فقدت القط، ودعوتها للبحث عنه عقب أن أوضحت بأنه وصل عن طريق الخطأ إلى الكويت على متن باخرة قدمت من إيطاليا.

عائلة إيطالية تناشد الشعب الكويتي للبحث عن قط وترصد مبلغ ٤٠ ألف دينار لمن يجده.#فابيو_وينه pic.twitter.com/7nb1wHElW1 — المجلس (@Almajlliss) August 25, 2022

وأشارت المناشدة التي رافقتها صورة للقط إلى أن العائلة رصدت مبلغ (120 ألف يورو) أي نحو (119.7 ألف دولار) وما يعادل (37 ألف دينار كويتي) مكافأة لمن يعثر على هذا القط، الذي أكدت صاحبته في مناشدتها أنه ”قط مرح وودود ومن السهل التعرف عليه كونه يعرف اسمه“.

وبالرغم من عدم وضوح تاريخ هذه المناشدة وإن كانت حقيقية أم لا أو الصحيفة الإيطالية التي نشرتها، فقد حظيت بتفاعل لافت من النشطاء الكويتيين وبينهم فنانون وإعلاميون معروفون شاركوا في التعليق على الموضوع.

وتنوعت التعليقات على هذه الحادثة بين من أبدى استغرابه من قيمة المكافأة التي تم رصدها، وبين من أكد عزمه البحث عن هذا القط للفوز بالمكافأة، وبين من أرسل صور قطط أخرى بعضها شبيه بالقط المفقود وبعضها لا يشبهه أبداً سعياً للحصول على المكافأة.

من امس وانا معلمكم .. وصارلي اسبوع ادور اهله ، خل ياخذونه ومانبي فلوسهم ..#فابيو_وينه pic.twitter.com/SoAfmvTIOZ — مواطن مقهور (@moatenmaqhor) August 26, 2022

وغلبت التعليقات الفكاهية على تدوينات الكويتيين الذين تساءل كثير منهم عن الميزات التي يتحلى بها هذا القط والتي جعلت أصحابه يتعهدون بدفع مبلغ مالي كبير لمن يجده.

عطوني الاحداثيات القريبه من الموقع

جاري البحث عن 40 ألف دينار اقصد جاري البحث عن القطوه 🥰🥰 — جمال الديحاني (@305jamal305) August 26, 2022

وتحت وسم #فابيو_وينه، نشرت الفنانة هيا عبدالسلام وزوجها الفنان فؤاد علي صورة لقط شبيه بالقط المفقود لكن ليس هو، وأشارا إلى أنهما عثرا عليه وينتظران الحصول على المكافأة.

وقال الفنان خالد المظفر: ”أنا مصدوم ان شلون محد قادر يلاقيه واهو ب ٤٠ الف شكلي بهد تصويري وايي ادوره معاكم“.

انا مصدوم ان شلون محد قادر يلاقيه واهو ب ٤٠ الف

شكلي بهد تصويري وايي ادوره معاكم 🤣#فابيو_وينه — خالد المظفر (@Khalid_135) August 26, 2022

وبوجوه تعبيرية ضاحكة، عبرت الفنانة فرح الصراف عن دهشتها من ضياع القط، وأشارت بأسلوب الفكاهة إلى أنها ”ستعود إلى الكويت وتقطع سفرها من أجل البحث عن فابيو“.

بقطع السفره و ارجع ادور فابيو 😂😅#فابيو_وينه .. https://t.co/v5Ojr3F6Ft — فرح الصراف (@farahalsarraf91) August 26, 2022

وأشار الإعلامي حمد قلم بتغريدات أرفقها بصور ومقاطع فيديو فكاهية إلى دهشته من قيمة المكافأة التي تم رصدها للبحث عن القط.

ولم يقتصر التفاعل على الكويتيين، حيث تفاعل نشطاء من دول خليجية وعربية مع الحادثة، وأعلن البعض بأسلوب الفكاهة بأنه سيتوجه إلى الكويت للبحث عن القط ”فابيو“.