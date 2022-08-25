عامل متجر يحاول خطف رضيعة من أمها خلال انشغالها بالتسوق

أصيبت أم بحالة من الرعب عندما حاول عامل متجر لبيع المواد الغذائية الهروب بطفلتها الرضيعة، أثناء انشغالها بالتسوق، وذلك بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

وذكرت صحيفة ”ذي صن“ البريطانية، اليوم الخميس، تفاصيل الحادثة التي وقعت يوم الأحد الماضي، حيث كانت الأم وتدعى دانييل وولف تتسوق مع طفلتها الرضيعة بمتجر ”سوبر سبار“ في مدينة جوهانسبرغ.

وعندما كانت تشتري اللحوم من ثلاجة المجمدات في المتجر، وضعت الأم طفلتها داخل عربة التسوق.

وبينما كانت تُدير ظهرها لثوان لاختيار اللحوم، فقدت طفلتها، وسرعان ما التفتت حولها للبحث عنها حتى رأت العامل، الذي تبين أنه يعمل مساعد الجزار في المتجر، يحمل طفلتها ويحاول السير بها بعيداً.

وأظهرت مشاهد مرعبة رصدتها كاميرات المراقبة في متجر ”سوبر سبار“ العامل وهو يرتدي ملابس الجزارة، ويلتقط بهدوء الطفلة البالغة من العمر 8 أشهر، ويحاول السير بها بعيداً، والاختباء خلف أحد ممرات التسوق قبل أن توقفه والدتها، وتواجهه بشراسة، وتأخذ طفلتها منه“.

واتصلت الأم بزوجها الذي هرع إلى المتجر، وبعد أن استعرض الزوجان لقطات كاميرات المراقبة في المكان، أبلغا الشرطة عن محاولة اختطاف طفل. واعتقلت الشرطة العامل، وبدأت التحقيق معه.

من جهته، أكد غيراهيد كورنليوس، ضابط الشرطة في جنوب إفريقيا، أن قضية محاولة خطف الرضيعة لا تزال تخضع للتحقيق، ومن السابق لأوانه تقديم مزيد من التعليقات حولها.

بدورها، عقبت إدارة المتجر على الحادثة في بيان قائلة: ”نحن مرتاحون للغاية لإحباط حالة خطف الطفلة، وتم على الفور إيقاف هذا العامل عن العمل، ونؤكد على تعاوننا مع الشرطة وعائلة الطفلة في تقديم أي مساعدة حول التحقيق في هذه القضية“.

وكتبت الأم ما حدث معها في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: ”كنت أحمل طفلتي، وعندما أردت شراء اللحوم وضعتها داخل عربة التسوق، وفي غضون لحظات لم أجدها، ورأيت هذا الشخص الغريب يصطحبها معه“.

وتابعت: ”انتابتني حالة من الذعر، وصرخت في وجهه، وسألته بغضب عما يفعله، قبل أن أستعيد طفلتي منه، ولكنه أجابني وهو يضحك بأنه سار بالقرب من العربة وكانت ابنتي ترفع ذراعيها لذا قرر أن يحملها“.