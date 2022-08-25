بـ 175 لفة.. أمريكي يحطم رقما قياسيا لدوران القفز المظلي

حطم أسطورة دوران القفز المظلي الأمريكي كيث إدوارد سنايدر، رقمه القياسي في موسوعة غينيس العالمية، لأكبر عدد لفات في قفزة مظلية واحدة، بإجمالي 175 لفة.

وواصل سنايدر، تحطيمه لأرقامه العالمية خلال قفزة مظلية بمدينة أورانج في ولاية فيرجينيا الأمريكية، إذ سجلت موسوعة غينيس رقمة القياسي السابق بـ160 لفة في قفزة أجراها فوق الأهرامات، في سماء محافظة الجيزة بمصر عام 2021.

والغريب أن سنايدر تعهد، فور تحقيقه إنجازه العالمي السابق، بتحطيم رقمه القياسي، ليفي بوعده بعد عام واحد فقط.

وعلّق البطل الأمريكي آنذاك على تحقيقه رقمه القياسي بالقول ”أود أن أتحدى الآن سجلي الخاص. أصبحت بالفعل أسرع قليلا. لكني أرغب في زيادة هذه السرعة“، حسب ما أورد موقع موسوعة غينيس.

وفي مقطع فيديو وثقته الموسوعة عبر يوتيوب، بدا سنادير قادرا على زيادة سرعته هذا العام، إذ زاد عدد لفات دورانه 15 لفة في قفزته الأخيرة.

وسنايدر أحد القلائل من المظليين الذين يمارسون القفز من طائرة هليكوبتر عن طريق ربط اللوح بأقدامهم والدوران في الهواء، وسبق له الفوز بالعديد من بطولات دوران القفز المظلي الوطنية في الولايات المتحدة.

ورغم أن هذه الرياضة مرعبة للكثيرين، إذ تتطلب القفز من ارتفاع آلاف الأقدام عن سطح الأرض، إلا أن ”سنايدر“ بدا واثقا تماما في فيديو توثيق رقمه القياسي الأخير، وهو ما علق عليه بقوله ”القفز الحر ليس مرعبا على الإطلاق“.

وأشار إلى أنه أجرى قفزته الأخيرة من ارتفاع 13500 قدم، بفضل التدريب المستمر، الذي نزع منه أي خوف، وجعل من دوران القفز المظلي أمرا ممتعا له.

و“تتطلب السيطرة والخبرة اللازمتان لإنجاز مثل هذا العمل سنوات من التدريب للتمرس على التحديات العقلية والجسدية التي تواجهك“، هكذا لخص ”سنايدر“ رحلته مع رياضة أصبحت أرقامها القياسية الأخيرة مسجلة باسمه حصرا.

وعُرف سنايدر كرياضي محترف بعد فوزه بالبطولات الوطنية الأمريكية، وحظي بشهرة واسعة في حدث ”ألعاب إكس X Games“ السنوي.

وألعاب إكس هي مسابقة رياضية، بدأت شركة الإذاعة الرياضية الأمريكية ESBN في تنظيمها منذ عام 1995، وتهتم بـ ”الرياضات المتطرفة“ في خطورتها.

غير أن الشركة حذفت فئة ”دوران القفز المظلي“ من ألعاب حدثها السنوي، ربما لأن سنايدر أزال خوف الكثيرين منها.