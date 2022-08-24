دب ضخم يفاجئ المصطافين ويمزق حقيبة مراسلة أمريكية

فوجئ مصطافون بينما كانوا يستمتعون بإجازتهم على أحد شواطئ بحيرات ماموث بولاية كاليفورنيا الأمريكية بدب ضخم يكمل سباحته إلى الرمال، ممزقا أمتعة بينها حقيبة مراسلة لقناة ”فوكس 11 نيوز“ الأمريكية.

ووثقت المراسلة ساندرو إندو اقتحام الدب، ونشرته عبر حسابها على انستغرام، مشيرة إلى أنها كانت في رحلة صيد مع عائلتها في بحيرات ماموث، وفوجئت بالدب الكبير في موقعهم ممزقا حقيبة ظهرها.

وذكرت إندو أنها اضطرت إلى حمل أطفالها إلى سيارتها لضمان أمانهم، بينما كان الدب يتجه إلى حقائب الظهر الخاصة بالعائلة وباقي المصطافين.

ومزق الدب العديد من الحقائب، لكنه بقي طويلا عند حقيبة إندو، وبدا وكأنه جائع يبحث عن الطعام في أي مكان، وبعدما حصل على ضالته في إحدى الحقائب، وتجول على رمال الشاطئ لنحو نصف ساعة، سبح في الماء بعد أن مزق حقيبة المراسلة الأمريكية، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

وما إن وصل الدب إلى أعماق ماري (إحدى بحيرات ماموث) حتى بدأ في الغطس، وسط ترقب الصيادين والمصطافين على حد سواء.

وعلقت إندو على مشاهد الدب على الشاطئ بالقول: ”كن حذرا! إنه حقا عالمهم هم، نحن نعيش فيه فقط“.

وأشارت المراسلة الأمريكية إلى أن حقيبتها كانت خالية من الطعام، ورجحت انجذاب الدب إليها بسبب وجود مزيل العرق داخلها، إذ تنجذب الدببة إلى الروائح النفاذة دائما.

وعبرت عن حالتها وأطفالها لدى مشاهدة الدب على الشاطئ، قائلة: ”كان الأمر مرعبًا.. ستكون هذه العطلة الصيفية التي لن ينسوها أبدا“.

واختتمت إندو تعليقها على الواقعة الفريدة بالقول: ”يبدو أن برنامج (مولني) لشراء حقيبة ظهر جديدة قد بدأ بالفعل!“.