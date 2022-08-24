أب يلبي طلبا صادما لابنته الوحيدة

تعهد أب بريطاني على نفسه بتلبية كافة طلبات طفلته الوحيدة، والتي أنجبها بعد سنوات طويلة من محاولته الإنجاب.

ووفق صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن الأب الذي يدعى ديفيد إيتوك 45 عاما، من مدينة ويجان، بمقاطعة مانشستر البريطانية، كان يعاني من مشكلة في الإنجاب، حيث خضعت زوجته وتدعى جو، على مدار 11 عاما من زواجهما، لنحو 10 عمليات للتلقيح الاصطناعي.

ونجح الزوجان أخيرا في إنجاب طفلتهما الوحيدة أندي، في العملية العاشرة، وولدت قبل موعدها بنحو 3 أسابيع وكان الحبل السري ملتفا حول رقبتها.

ويطلق الزوجان على طفلتهما أندي والتي تبلغ من العمر الآن 5 سنوات، لقب ”المعجزة“، وذلك لأنها كانت أملهما الأخير، قبل أن يقررا إنهاء علاج التلقيح الاصطناعي، واتخاذ قرار بتبني أطفال.

وبعد إنجابها، وعد الأب السعيد بقدوم ابنته بعدم رفض أي طلب ستطلبه منه أبدًا، حتى أنه اضطر مؤخرا إلى ارتداء فستان خاص بزي أميرات ديزي، والسير به مع طفلته، بناء على طلبها، داعيا الجيران لمشاهدته.

وأوضح الأب أنه طلب من الجيران أن يجهزوا كاميراتهم لتصويره وهو يرتدي الفستان؛ لأنه كان يعرف أنهم لن يصدقوا ما سيشاهدونه، لافتا إلى أن رأيهم لا يهمه.

وأكد ديفيد وهو مدرب رياضي، على أهمية أن يكون أفضل أب على الإطلاق، مضيفا: ”كنت وزوجتي نعتقد أننا لن ننجب مطلقًا، وكنا نفكر في التبني، حيث ضاعف هذا الشعور، من عاطفتنا تجاه طفلتنا أندي 1000 مرة، مع قدومها“.

وظهر الأب في لقطات مصورة، مرتديا الفستان، وهو يسير في الشارع مع طفلته وكلبيهما.

ونشر الأب في صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المشاهد المصورة، حيث كتب قائلًا: ”تذكرني طفلتي دائما، بأنني وعدتها بفعل كل ما تطلبه، إنها مدللة ولكنها ليست مزعجة، وأعتز بكل لحظة معها، وآمل أن تتذكر ذلك في المستقبل“.