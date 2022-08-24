أخطاء يرتكبها السياح عند زيارة نيويورك ونصائح لتجنبها

يقع الكثير من السياح خلال زيارتهم لمدينة نيويورك الأمريكية، بمجموعة من السلوكيات الخاطئة والتي تجعلهم يفقدون فرصة التعرف على الكثير من معالمها، كما وتثير بعضها استياء السكان المحليين.

ويقدم خبراء أمريكيون في مجال السياحة بمدينة نيويورك، أبرز هذه الأخطاء وكيفية تجنبها، وفق تقرير نشره موقع ”ياهو“ الإخباري.

البقاء في ميدان ”التايمز“

قالت المؤثرة غابرييلا زاكشي، إن التواجد لفترة طويلة في منطقة ميدان التايمز، خطأ يرتكبه الكثير من السياح، عند زيارة نيويورك.

وأضافت زاكشي أن ”هذا المكان مزدحم ومليء بالمطاعم السياحية، وعند تواجد السياح فيه طوال الوقت، فقد تفوتهم فرصة التعرف على الجواهر الخفية للمدينة والأكثر فوضوية“.

ودعت السياح إلى وضع جدول زمني للتنقل بين المعالم المتنوعة لمدينة نيويورك.

الوقوف في منتصف الرصيف

من ناحيتها، أشارت مدونة السفر كريتي شريسثا إلى أنها ”ترى الكثير من السياح يقفون في منتصف الرصيف، ويصيبني ذلك بالغضب“.

وقالت شريسثا إن ”أرصفة مدينة نيويورك مثل الطرق السريعة، وعندما تكون جالسًا في منتصف الطريق، فإنك تعرقل حركة المرور“.

ونصحت السياح بالوقوف على أحد جوانب الطريق، عند النظر لهواتفهم والتحقق لمعرفة الاتجاهات.

الصعود إلى عربة فارغة في مترو أنفاق مزدحم بالركاب

إذا كانت عربات المترو ممتلئة، وعربة واحدة فارغة، فمن المحتمل أن يكون هناك سبب لذلك، وعلى السياح تجنب ركوبها بأي ثمن، بحسب خبراء السياحة.

ارتداء حذاء بكعب عال

نيويورك مدينة للمشي، وهي طريقة ممتعة لرؤيتها، حيث سيتجول السياح أكثر مما يعتقدوا، لذلك إذا قرروا ارتداء الكعب العالي أو زوج من الأحذية الضيقة، فسيعانون من الألم.

من جهتها، تنصحهم مدونة السفر شونمارا بيغلي، بارتداء أحذية رياضية وملابس مريحة، خلال التجول في شوارع نيويورك.

وأضافت: ”إذا كنت تفضل ارتداء زوج من الأحذية غير المريحة، لأنك ترغب في ارتدائها للصور فقط، فأحضر حذاءًا رياضيًا في حقيبة وقم بتبديله أثناء المشي“.

زيارة مطاعم مانهاتن فقط

من الأخطاء الشائعة، إقبال معظم السياح على مطاعم منطقة مانهاتن، دون الأماكن الأخرى.

وتؤكد مدونة الطعام كريسنا بهارفاني، على وجود الكثير لتجربته من الأطعمة المتنوعة والتي تشكل نسيج المدينة، حيث يمكن تجربها بمجرد التنقل في رحلة بمترو الأنفاق للوصول إليها.

أخذ سيارة أجرة من وإلى المطار

يدعو الخبراء، السياح إلى ركوب القطار، إذا أرادوا الذهاب أو العودة من المطار.

وقالت مدونة السفر إيفون موراليس: ”يمكن أن تكلف سيارات الأجرة للذهاب من المطار إلى مانهاتن حوالي 60-100 دولار“.

وأضافت موراليس: ”إذا لم يكن لديك الكثير من الأمتعة، فإن الأمر يستحق مغامرة ركوب القطار، حيث أنه أسرع من السيارة وخاصة خلال وقت الذروة“.

رحلة قارب باهظة الثمن

يقول الخبراء: ”لا تدفع ثمن رحلة قارب باهظة الثمن لمشاهدة مناظر الأفق على طول المياه، وبدلاً من ذلك يمكنك ركوب عبّارة مجانية من جزيرة ستاتين لمشاهدة مناظر المدينة“.

تجنب طلب المساعدة من السكان المحليين

أحد أكبر المفاهيم الخاطئة لدى السائحين عندما يسافرون إلى مدينة نيويورك هو التفكير في أن سكان نيويورك ليسوا لطيفين.

ويؤكد الخبراء، أن السكان المحليين لمدينة نيويورك عطوفون ومحبون للمساعدة إذا كان أحد بحاجة إليها.

ودعوا السياح إلى طلب المساعدة من السكان المحليين لإرشادهم عن شيئ يجهلونه، وعلى سبيل المثال: ”إذا ضلوا الطريق أثناء تجوالهم“.

الذهاب إلى مبنى إمباير ستيت لتصوير أفق المدينة

يقول التقرير إنه ”إذا كنت تريد صورًا رائعة لأفق مدينة نيويورك، فلا تذهب إلى مبنى إمباير ستيت، حيث يحتوي سطح المراقبة في المبنى على أسلاك متقاطعة تعيق الرؤية“.

ودعا الخبراء بدلاً من ذلك، إلى الانتقال إلى مرصد ”توب او ذي روك“، فهو يحتوي على نوافذ للرؤية الواضحة على سطح المراقبة.

تفويت الأحداث المجانية

ليس من الضروري أن تكون نيويورك باهظة الثمن، حيث تتيح الدخول المجاني إلى المتاحف في أيام معينة.

كما وتقدم والعديد من الفعاليات الفنية المجانية في جميع أنحاء المدينة وعلى مدار السنة، وفق ”ياهو“.